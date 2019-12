Tweet on Twitter

Londra (Roberto Di Stefano) – Dal 5 dicembre il Consolato Generale d’Italia a Londra e la Camera di Commercio italiana in UK hanno reso le loro sedi “verdi” al 100% inaugurando l’iniziativa, Italian Touch.

Le istituzioni hanno scelto Green Network Energy UK, l’operatore italiano di gas ed elettricità ecosostenibile nel Regno Unito, per aiutare a combattere la crisi ambientale. Infatti l’elettricità fornita dall’operatore è generata attraverso risorse rinnovabili a impatto zero.

L’inaugurazione si è tenuta il 5 dicembre a Londra presso il Consolato Generale d’Italia, dove le due istituzioni e Green Network Energy UK hanno ufficializzato la loro collaborazione mirata a ridurre i rischi del cambiamento climatico, salvaguardando il pianeta.

Il progetto, “Italian Touch”, fa parte del programma “Farnesina Verde” istituito dal Ministero degli Affari Esteri che ambisce a ridurre l’inquinamento causato dalle sede consolari e diplomatiche italiane sparse nel mondo.

Green Network Energy UK sin dall’agosto 2016 è entrata in gioco per fornire servizi di gas ed elettricità a impatto zero alle istituzioni ma anche a tutti gli italiani che abitano il Regno Unito.

Con il loro motto “I nostri clienti, la nostra famiglia” si assicurano che ognuno possa usufruire di simili servizi, tanto da avviare già da ora una serie di sconti per tutti coloro che scelgono la tariffa “100% verde”.

Green Network Energy UK, nonostante operi in Regno Unito solo dal 2016 è stata già fondata in Italia nel 2003 da Sabrina Corbo e Piero Saulli, i quali sin da subito sono riusciti a capire che il “green” era la strada giusta da percorrere se si volevano evitare catastrofi ambientali.

In questo modo, entrambi sono riusciti a conquistare l’interesse di 700,000 clienti in tutto il Regno Unito (quasi l’intera comunità italiana residente in UK).

“Al giorno d’oggi il cambiamento climatico è uno dei nostri punti cruciali da affrontare e siamo consapevoli che l’ecosostenibilità sta diventato sempre di più una scelta urgente da fare […] Stiamo crescendo molto in Regno Unito e questo è il risultato del nostro lavoro, la qualità dei nostri servizi e l’attenzione sui bisogni dei nostri clienti”

Così dichiara la Fondatrice e Vice Presidente Sabrina Corbo, la quale con la sua professionalità e anni d’esperienza alle spalle è diventata una delle più importanti imprenditrici italiane, portando in alto il Made in Italy in tutto il mondo.