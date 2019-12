Abbiamo sintetizzato le promesse politiche dei singoli partiti per le elezioni Britanniche che cambieranno la storia della Gran bretagna ma anche quella dell’Europa .

I Conservatori:

BREXIT: approvare il disegno di legge sull’accordo di recesso

negoziato con Bruxelles per lasciare l’UE il 31 gennaio, un nuovo

accordo commerciale da raggiungere entro la fine del 2020.

ECONOMIA: nessun aumento delle imposte sul reddito,

dell’assicurazione nazionale o dell’IVA. Aumenta la soglia

dell’assicurazione nazionale a £ 9.500 nel primo bilancio post

elettorale e successivamente a £ 12.500. Rinviare il taglio dell’imposta

sulle società.

LAVORO E BENESSERE: continuare il lancio del credito universale.

Aumenta il salario vivente a £ 10,50 all’ora entro il 2024 per gli over 21.

SALUTE: 20,5 miliardi di sterline in più sul NHS entro il 2023-2024. £

5 miliardi in assistenza sociale per cinque anni.

ISTRUZIONE: dare alle scuole un extra di 7,1 miliardi di sterline ogni

anno entro il 2022-23.

ALLOGGI: costruire 1 milione di case nei prossimi cinque anni.

CRIMINE: Reclutare 20.000 agenti di polizia in Inghilterra e Galles nei

prossimi tre anni, introdurre pene più severe per i trasgressori

violenti e sessuali.

IMMIGRAZIONE: porre fine alla libertà di movimento e introdurre un

nuovo sistema di immigrazione

TRASPORTI: investire £ 28,8 miliardi in ammodernamenti stradali e £

220 milioni in servizi di autobus.

AMBIENTE: raggiungere emissioni di carbonio nette pari a zero entro

il 2050. Spendere £ 9,2 miliardi per miglioramenti ambientali per case,

scuole e ospedali.

LABURISTI

BREXIT: organizzare un secondo referendum entro sei mesi con una

scelta tra un nuovo accordo negoziato dal lavoro e rimanente nell’UE.

ECONOMIA: imposte sul reddito più elevate per i primi cinque per

cento dei percettori. Portare i servizi ferroviari, postali, idrici ed

energetici di proprietà pubblica.

LAVORO E BENESSERE: eliminare il credito universale, e il limite delle

prestazioni per i due figli, e passare a una settimana lavorativa media

di 32 ore entro il 2030. Compensare le donne nate negli anni ’50 che

hanno perso le pensioni.

SALUTE: spendere 26 miliardi di sterline in più per NHS ogni anno

entro il 2023-2024, 10,8 miliardi di sterline di assistenza sociale

gratuita per gli over 65, aumentando i posti per i medici da 3.500 a

5.000.

ISTRUZIONE: abolire le tasse universitarie, cambiare le regole fiscali

per le scuole private, reclutare 20.000 nuovi insegnanti.

ALLOGGI: Costruire 100.000 nuove case popolari entro il 2024 e

termina il sonno in cinque anni.

CRIMINE: reclutare altri 22.000 poliziotti.

IMMIGRAZIONE: compensare le vittime di Windrush e non limitare la

migrazione netta.

TRASPORTO:, costruire Crossrail per il Nord e ripristinare 3.000

linee di autobus.

AMBIENTE: mirare alle emissioni nette zero entro il 2030 e piantare 2

miliardi di nuovi alberi entro il 2040

LIB DEM

BREXIT: revoca Brexit se formano la maggioranza o tengono un

secondo referendum e una campagna per rimanere.

ECONOMIA: investire £ 130 miliardi in più in infrastrutture. Aumentare

l’imposta sul reddito di 1 centesimo di sterlina per sostenere la spesa

sanitaria.



LAVORO E BENESSERE: eliminare il limite delle prestazioni e la

valutazione della capacità lavorativa.

SALUTE: ulteriori 26 miliardi di sterline all'anno per NHS entro il

2023-2024.

ISTRUZIONE: aumentare il finanziamento delle scuole di £ 10,6

miliardi all’anno entro il 2024-2025, reclutare altri 20.000 insegnanti.

ALLOGGI: costruire 300.000 case in più ogni anno entro il 2024

CRIMINE: spendere 1 miliardo di sterline per le attività di polizia della

comunità, reclutare altri 2000 agenti penitenziari, legalizzare la

cannabis.

IMMIGRAZIONE: porre fine alla detenzione indefinita.

TRASPORTO: ripristinare Crossrail 2, blocca le tariffe ferroviarie per

cinque anni e riporta le linee di autobus locali.

AMBIENTE: investire 20 miliardi di sterline ogni anno per cinque anni

per combattere i cambiamenti climatici. Ridurre le emissioni nette di

gas serra a zero entro il 2045.

SNP

BREXIT: Garantire che la Scozia rimanga nell’Unione Europea, nonché

nel mercato unico e nell’unione doganale, sostenendo Remain in un

secondo referendum.

ECONOMIA: £ 2 miliardi all’economia scozzese con una nuova banca

nazionale di investimento.

LAVORO E BENESSERE: Campagna per fermare il lancio del credito

universale e applicarlo anche ai minori di 25 anni.

SALUTE: approvare una legge sulla protezione del NHS che ne

impedisce l’utilizzo nei colloqui commerciali.

ISTRUZIONE: spendere £ 750 milioni per ridurre il divario di

raggiungimento tra alunni più ricchi e più poveri.

ALLOGGI: costruire 50.000 case a prezzi accessibili entro il 2021 e

finisci il sonno duro.

CRIMINALITÀ: chiedere alla Scozia il controllo devoluto sulla politica

in materia di droga.

IMMIGRAZIONE: sollecitare il governo a devolvere i poteri migratori al

parlamento scozzese.

TRASPORTO: fare pressione sul governo per deviare Network Rail al

Parlamento scozzese.

AMBIENTE: piantare 30 milioni di alberi ogni anno in Scozia entro il

2025.

GREEN PARTY

BREXIT: un secondo referendum per rimanere in UE.

ECONOMIA: imporre una tassa sul carbonio su tutta l’estrazione di

petrolio e gas, nonché sui carburanti per aviazione, diesel e benzina.



LAVORO E BENESSERE: introdurre un reddito di base universale di £

89 per tutti gli adulti, sostituendo la maggior parte dei benefici.

Aumenta il salario vivente a £ 12 per tutte le età.

SALUTE: spendi £ 6 miliardi ogni anno per aumentare il budget per

NHS. Dare ai consigli £ 4,5 miliardi ogni anno per l’assistenza sociale.

ISTRUZIONE: aumentare i finanziamenti di £ 4 miliardi di sterline

all’anno e fornire 35 ore settimanali di assistenza all’infanzia gratuita

per i bambini di età pari o superiore a nove mesi.

ALLOGGI: costruire 100.000 nuove case a zero emissioni di carbonio.

CRIMINE: Ridurre gli arresti, usare schemi di giustizia più riparativi.

IMMIGRAZIONE: porre fine alla detenzione indefinita di tutti i rifugiati

e alle norme sul reddito minimo per i visti.

TRASPORTO: eliminare lo schema ferroviario ad alta velocità HS2,

elettrificare l’intera rete ferroviaria.

AMBIENTE: spendere £ 100 miliardi all’anno

BREXIT PARTY

BREXIT: lasciare tutte le istituzioni dell’UE in una pausa pulita e

negoziare un accordo di libero scambio con l’UE entro il 1 ° luglio

2020.



ECONOMIA: abolire l’imposta sulle successioni, la tassa di licenza della

BBC e l’IVA sul carburante domestico.

LAVORO E BENESSERE: avviare riforme del welfare entro due anni.

SALUTE: proteggere il servizio sanitario nazionale dalla

privatizzazione ed espandere la formazione per infermieri e ostetriche

senza lauree.

ISTRUZIONE: sbarazzarsi di ulteriori interessi sul rimborso dei

prestiti agli studenti.

CUSTODIA: semplificare il sistema di pianificazione per la costruzione

su siti dismessi.

CRIMINE: aumentare il numero degli ufficiali di polizia ed espandere

gli intervalli di condanna per i giovani trasgressori.

IMMIGRAZIONE: ridurre l’immigrazione annuale con un sistema

basato su punti.

TRASPORTO: rottamare lo schema ferroviario HS2 e spendere £ 200

miliardi per la rigenerazione regionale.

AMBIENTE: riciclare tutti i rifiuti della Gran Bretagna.