Il Consolato generale d’Italia a Londra a novembre ha emesso 2.019 passaporti, cioè il 27% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In totale, dall’inizio dell’anno, il numero dei documenti rilasciati sale quindi a 32.353. Di rilievo anche il numero delle pratiche Aire lavorate a novembre: sono state 5.136 di cui 3.444 per iscrizione e 1.692 per cambio di indirizzo. Dall’inizio dell’anno al 30 novembre 2019, quindi, le pratiche Aire risultano essere 74.785 di cui 40.316 per iscrizione e 34.469 per cambio di indirizzo. Dai dati emerge che il Consolato generale a novembre ha rilasciato 274 carte di identità (3550 dall’inizio dell’anno), mentre nello stesso periodo i Visti di ingresso sono stati 1.923 di cui 1900 Schengen e 23 nazionali.

A inizio 2018, erano più di 5,1 milioni i cittadini italiani registrati come residenti in un altro paese, come vediamo dal grafico sottostante, dove è possibile evidenziare, anno per anno, il numero di iscritti dal 2006 in poi. E se il 42,2% delle persone sono emigrate da oltre 15 anni, o addirittura sono nate in un altro paese, il 21% invece ha fatto le valigie solo negli ultimi cinque anni e un altro 17% tra i 5 e i 10 anni fa. Due milioni e 600 mila iscritti sono espatriati mentre altri due milioni circa sono i nati e residenti all’estero.

La Gran Bretagna e’ e rimane nonostate la Brexit , la meta piu’ ambita. Dopo le elezioni politiche in uk e la vittoria schiacciante di Boris Johnson portera’ il regno unito fuori dall’uniore europea. Cosa succedera’ ora per i giovani che vogliono arrivare in uk ?

Fino alla fine del 2020, nulla o poco, dopo dovranno probabilmente venire in Uk on un persmesso di soggiorno, una Visa o avere gia’ un lavoro. Per chi vive in uk da anni non cambia nulla, chi e’ da 5 anni in Uk deve fare il settled status, per chi e’ meno di tre anni deve fare il pre_settled status.

Per gli studenti non cambia nulla, potranno venire a studiare in uk. Quello che cambiera’in maniera decisiva, saranno le relazioni commerciali, politiche, economiche con l’EU. Le relazione con il resto del mondo. E sopratutto la questione della Scozia e Iralanda. Per gli italiani, bastera’ mettersi in regola e ritrovare un equilibrio.

Un ultimo sguardo all’eta’