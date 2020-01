SI’ DELLA REGINA ALLA NUOVA VITA DI HARRY E MEGHAN

Londra ( Silvia Capoliti) Sapere esattamente cosa si sono detti la nonna ( la regina Elisabetta II) e il nipote Henry e’ impossibile. L’esito pero’ si : La regina ha dato la sua benedizione alla coppia HARRY E MEGHAN per la loro nuova vita. “La mia famiglia ed io sosteniamo interamente il desiderio di Harry e Meghan di creare una nuova vita per la loro giovane famiglia”, Questa le parole della sovrana, in un nota del palazzo.

Si deve ancora trattare sui soldi, ma la coppia Harry e Meghan possono vivere lontano da Londra, in Canada, crescere il loro bambino lontano dalle telecamere, almeno Europee, e finanziarsi da soli.

Lascia sempre un amaro in bocca, vedere i reali allontanarsi, ormai nell’immaginario collettivo, era bello vedere i due fratelli, William e Harry insime, ma i tempi cambiano anche per loro.

Ancora poco chiaro rimane il perche’ di questa decisione, non presa sicuramente con leggerezza dalla coppia, ma sicuramente con determinazione.

BREAKING: statement from the Queen on #SandringhamSummit She mentions family 8 times. But it seems no detailed decision has been reached. Harry & Meghan are leaving as Royals but the Ts&Cs need to be decided & ratified. pic.twitter.com/Y7BEwfHiMY

— Emily Andrews (@byEmilyAndrews) January 13, 2020