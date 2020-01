I Sussex dicono addio ai titoli reali e il padre di Meghan li dichiara “pazzi”

Rosita Dagh (Londra) – I Sussex dicono addio ai loro titoli reali una volta per tutte. Dopo l’annuncio della loro decisione di vivere in Canada, il Principe Harry e Meghan lasciano Buckingham Palace insieme ai loro diritti della “Royal Family”.

La notizie si è diffusa a macchia d’olio subito dopo uno statement ufficiale della Regina, reso pubblico ai sudditi tramite l’utilizzo dei social lo scorso sabato 18 gennaio.

Sua maestà dichiara che in seguito alle recenti conversazioni è felice di aver trovato “un modo costruttivo” per suo nipote e la sua famiglia.

“Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri molto amati della mia famiglia. Riconosco le sfide che hanno affrontato a seguito di un intenso controllo negli ultimi due anni e sostengo il loro desiderio di una vita più indipendente.

Voglio ringraziarli per tutto il loro lavoro dedicato in questo paese, nel Commonwealth e sono particolarmente orgogliosa di come Meghan sia diventata così rapidamente parte della famiglia” – scrive la Regina la quale spera che la coppia possa vivere serenamente in futuro.

La coppia reale non rappresenterà più la regina dalla prossima primavera perchè si ritirano dai doveri reali compresi gli appuntamenti militari ufficiali. Ciò che verrà mantenuto sarà tutto quello che riguarda le loro associazioni e charities.

I due però non sembrano tanto sconvolti dall’idea di abbandonare i comfort reali, anzi, sarebbero già intenzionati a rimborsare £ 2,4 milioni di denaro dei contribuenti per la ristrutturazione di Frogmore Cottage, che rimarrà la loro casa di famiglia nel Regno Unito.

Ad augurare loro il meglio oltre ai reali è anche il Primo Ministro, Boris Johnson, il quale a nome di tutta la nazione spera che i due possano costruire il loro futuro in modo sereno e in felicità.

Tuttavia, il padre di Meghan è imbarazzato dalla loro decisione che secondo lui sta distruggendo la famiglia reale.

“Quando si sono sposati hanno preso un obbligo. L’obbligo di essere membri reali, di rappresentare la regina e sarebbe da pazzi negare tutto questo”

In un’intervista alla BBC, suo padre ha continuato a criticare Meghan ed Harry definendoli persone ridicole e crede che loro non sappiano ancora cosa stiano cercando di raggiungere nella loro vita

Perchè un totale divorzio da Buckingham Palace?

Dopo il loro matrimonio, Meghan ed Harry sono stati presi nel mirino dei media per diverse vicissitudini relative alla famiglia di Meghan e in parte perchè la loro unione è stata ritenuta fuori dal comune in tutta la storia della monarchia.

Molti vedono Meghan come una donna divorziata, ex showgirl, attrice, protagonista di film “hot, una donna di colore e definita “viziata” e troppo esigente dalla corte reale. Questi erano di solito gli aspetti sui quali gli articoli della stampa inglese prendevano vita.

Per questo motivo, il Duca di Sussex era molto preoccupato per sua moglie e tuttora non vuole che possa diventare vittima delle “stesse potenti forze” che portarono sua madre alla morte.

Il principe Harry teme di rivivere quegli anni che lo hanno ferito per tutta la sua vita e Meghan, d’altra parte, non è capace di sottostare alla pressione e alle norme reali.

Cosi insieme hanno deciso di vivere in modo indipendente, perdere i diritti reali, ma almeno essere felici.