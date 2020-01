By Staff Italoeuropeo

Londra

“Riguardo alla chiusura di 27 uffici consolari onorari è importante chiarire che la decisione della Farnesina è legata a una sorta di “censimento” delle strutture onorarie – che, ricordiamo, sono oltre cinquecento.

La ricerca si è soffermata in particolare sui 48 uffici senza titolare e inattivi da più di cinque anni, valutandone le prospettive future. È evidente quindi che si tratta di un intervento volto a rendere più efficienti queste strutture e a razionalizzare l’intera rete”.

È quanto afferma in una nota la deputata del MoVimento 5 Stelle Elisa Siragusa , eletta nella circoscrizione Estero.“Dei 27 uffici inattivi che sono stati soppressi 8 non avevano mai avuto alcun titolare.