Marco Salimbeni (London) – Ci hai ma pensato che non si può lavorare per vivere o vivere per lavorare?

Se vuoi raggiungere i tuoi obbiettivi la mente necessita di rilassarsi. Per questo motivo, esci dal tuo ufficio e acquista l’offerta “Out of Office” di MSC Cruises.

MSC Cruises ha pensato anche a te lanciando una nuova offerta da non perdere, “Out of Office”, che invita tutti a lasciare le scrivanie dei propri uffici per andare in vacanza con la propria famiglia e visitare le più belle mete del Mediterraneo durante l’estate 2020 e inverno 20/21.

Con meno di £ 74 a persona a notte, MSC Cruises offre un ottimo servizio a bordo includendo il pacchetto premium drinks.

Come prenotare la vacanza dei miei sogni?

Se vuoi ricevere un buono sconto grazie all'”Out of Office” deal serve solamente prenotare una MSC Crociera “Fantastica Experience”, scegliere il periodo e l’itinerario e godersi la vacanza lasciando a casa la propria routine giornaliera.

Quali sono i servizi su una “Fantastica Experience”?

Tra i diversi servizi a bordo, vi elenchiamo i 5 più importanti:

Servizio in camera 24 ore su 24 (la consegna è gratuita) con colazione in cabina (consegna + colazione gratis).

2. Buffet disponibile 20 ore al giorno (menu gourmet per ogni momento della giornata)

3. Scelta prioritaria degli orari di ristorazione nei ristoranti gourmet. Infatti con una “Fantastica Experience” sulle navi MSC Opera, MSC Lirica, MSC Sinfonia e MSC Armonia puoi cenare nei ristoranti con pasti flessibili “My choice”. I piatti disponibili coprono un vasto range di culture e ricette includendo il vero made in Italy per chi è legato alle proprie tradizioni.

4. Troverete anche un’ area piscina e potrete mantenervi in forma allenandovi presso palestre con vista panoramica.

5. Se viaggi con il resto della famiglia, i tuoi bambini potranno divertirsi al Kids Club, dove il personale di bordo faranno giochi di apprendimento di nuove lingue e piccole sessioni di cucina “Doremi Chef”.

Fino a quando è disponibile usufruire dell’offerta?

L’offerta Out of Office è disponibile fino a Marzo 2020, quindi se non vuoi perdere l’occasione di trascorrere un’indimenticabile vacanza ricevendo una buona offerta, affrettati e prenota una “Fantastica Experience” su www.msccruises.co.uk e iscriviti alla newsletter per essere sempre aggiornato.