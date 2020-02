London. Dopo la giornata di ieri e’ giusto pensare al futuro dei cittadini italiani in Gran Bretagna e vigilare su i loro diritti. Per questo l’On. Siragusa, deputata del Movimento 5 Stelle e l’On. Massimo Ungaro, deputato di Italia Viva, entrambi residenti a Londra ed eletti nella Circoscrizione Estero-Europa, hanno fatto una risoluzione per concedere il diritto di voto alle elezioni amminitrative agli italiani all’Estero.

“Il diritto di voto è lo strumento principale di partecipazione politica, in quanto permette ad ogni persona di influire sui mutamenti della comunità in cui vive. Per i cittadini dell’Unione Europea residenti in un altro paese dell’Unione è possibile votare alle elezioni amministrative del paese in cui risiedono.

Con la Brexit i cittadini italiani residenti nel Regno Unito e i cittadini britannici residenti in Italia perderanno questo diritto anche se entrambi continueranno a contribuire e a pagare le tasse nel luogo in cui risiedono. Una vera negazione di un diritto fondamentale per gli oltre 700.000 italiani in Gran Bretagna gli oltre 60.000 cittadini britannici in Italia.

Per questo motivo abbiamo presentato alle Commissione I e III della Camera dei deputati una risoluzione che impegna il Governo a sottoscrivere tra Regno Unito e Repubblica Italiana un accordo bilaterale per permettere ai cittadini italiani in Gran Bretagna e ai cittadini britannici in Italia di votare alle elezioni amministrative nel luogo di residenza prevedendo nel caso, le necessarie modifiche costituzionali”.

