Londra e in Belgio attacco terroristico

Londra ( Serena Malfetta) . Erano poco passate le 14 ora locale di Londra quando un uomo nel quartiere di Streatham, e’ entrato in un negozio ha comprato un coltello, e si e’ messo ad accoltellare a caso i passanti ferendone tre.

La polizia ha indagato si tratta di un attentato terroristico. Alcuni passanti hanno filmato tutto con il cell, e la polizia e’ arrivata sul posto armata fino ai denti.

Il commento del Primo ministro Boris Johnson ha pensato subuto alle persone ferite

Thank you to all emergency services responding to the incident in Streatham, which the police have now declared as terrorism-related. My thoughts are with the injured and all those affected. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2020

La polizia è intervenuta immediatamente e dopo un breve inseguimento lo ha bloccato, intimandogli di mettere giù l’arma. L’uomo non ha obbedito e gli agenti hanno sparato più volte, uccidendolo. Questo attacco ha fatto subito ricordare l’ultimo attacco terroristico di Novembre sul ponte London Bridge quando un uomo armato accoltello’ dei passanti.

Nel momento dell’attacco di Londra, un’altro attacco terroristico avveniva in Belgio, una donna ha iniziato ad accoltellare i passanti nella cittadina di Gand, nel nord del Paese. Per fermarla gli agenti hanno sparato alcuni colpi ferendola a una mano. Le vittime sono state trasferite in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Una sarebbe stata colpita allo stomaco.

Tutto questo a un giorno dalla furi uscita della Gran Bretagna dall’Eu. I fatti non sono legati a questo fatto politico- storico. Ma alcuni giornali lo riportano come tale. I due attacchi terroristici hanno la matrice islamica e per ora non si sappiamo bene cosa ha fatto scattare queste ire impetuose.