Londra ( Annamaria Santucci ) Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi a Londra per partecipare all’evento di lancio della CoP 26 presso lo Science Museum e ha incontrato il Primo Ministro del Regno Unito, Boris Johnson. Al termine ha tenuto un punto stampa al quale London One Radio ha partecipato.

L’Italia organizzerà un evento per coinvolgere i giovani nella battaglia sui cambiamenti climatici a Milano tra il 28 settembre e il 2 ottobre assieme all’incontro preparatorio della Cop26, la conferenza Onu sul clima presieduta dal Regno Unito con partnership italiana. Lo ha annunciato a Londra Giuseppe Conte, nella cerimonia di lancio dell’iniziativa assieme a Boris Johnson. “La Cop 26 è un’importante opportunità per il Regno Unito e le nazioni di tutto il mondo per fare un passo avanti nella lotta ai cambiamenti climatici”, ha affermato Johnson.

“Mi ha fatto molto piacere sentire da Johnson l’apprezzamento per l’apporto indispensabile della comunità italiana. Mi ha assicurato la massima attenzione per poter consentire alla comunità italiana di continuare a dare questo contributo definito appunto indispensabile”, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla presenza dei giornalisti al punto stampa.

Importante e’ stato anche il confronto sul clima : Boris Johnson annuncia che dal 2035 Londra vieterà la vendita di nuovi veicoli a benzina e diesel, compresi gli ibridi, nell’ambito dell’impegno per raggiungere la neutralità carbonica. E ancora l’entusiasmo di Boris Johnson punta a sollecitere altri Paesi a unirsi al Regno Unito nel raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050.

Per quanto riguarda gli accordi in merito al settore agroalimentare, in particolare sui prodotti italiani di eccellenza, Conte ha dichiarato su tale questione Roma si affida alla capacità negoziale del negoziatore capo dell’UE, Michel Barnier, il quale ha già elaborato strumenti di protezione.

Sulla paura riguardante il corona virus e il pericolo per la convivenza civile con i cittadini cinesi in Itali Conte ha affermato ce “La situazione è assolutamente sotto controllo.

Che nessuno in Italia pensi di approfittarne per manifestazioni discriminatorie o episodi di violenza”. Inoltre respinge la proposta dei governatori del nord di escludere dalle scuole i bambini e i ragazzi che siano tornati da meno di 14 giorni dalla Cina “Non ci sono le condizioni. Invito i governatori ha fidarsi di chi ha specifiche competenze”

Nel pomeriggio sarà a Bruxelles dove incontrerà la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen (Palazzo Berlaymont), il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel (Europa Building) e il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli (Parlamento europeo).