Londra ( Annamaria Santucci) La tempesta Ciara sta sconvolgendo il nord ovest dell’Europa, con venti potentissimi e pioggia battente, provocando disagi in molti paesi.

Nel Regno Unito le piogge e i venti fino a 160 chilometri orari stanno causando pesanti intoppi ai trasporti, con voli e treni cancellati e ritardi.

Più di 20mila case sono rimaste senza elettricità nel corso della notte, e un uomo di 58 anni è deceduto mentre stava guidando la sua auto nell’Hampshire a causa del violento impatto con un albero abbattuto dal vento.

Mentre non mancano disagi al traffico stradale, sono stati inoltre sospesi alcuni servizi di traghetti tra Francia e Inghilterra.

British Airways e altre compagnie hanno cancellato parte dei loro voli anche dagli aeroporti londinesi di Heathrow, Gatwick e London City, sebbene la capitale sia meno impattata di altre zone.

Perfino la regina Elisabetta ha rinunciato ieri ad uscire dalla sua residenza di Sandringham (Norfolk, Est dell’Inghilterra) per andare a messa.

L’allerta del Met Office (il servizio meteorologico nazionale) -in vigore fino a ieri sera al massimo di colore arancione, imponendo fra l’altro il rinvio di alcuni eventi sportivi come la partita di Premier League fra Manchester City e West Ham- si è assestata oggi ad un più rassicurante colore giallo.

La tempesta Ciara e le sue forti correnti hanno aiutato a battere per ben tre volte il record di velocità di voli commerciali tra New York e Londra, che hanno coperto la tratta in meno di 5 ore. Secondo i dati del sito di monitoraggio aereo Fligthradar, citato dai media francesi, un Boeing 747 della British Airways ha collegato l’aeroporto di Jfk a quello di Heatrow in 4 ore e 56 minuti, invece delle 6 ore e 13 stimate.

Inoltre due Airbus A350 della Virgin Atlantic hanno percorso la rotta rispettivamente in 4 ore e 57 minuti, e in 4 ore e 59. L’ultimo record risaliva al gennaio 2018 quando un Boeing 787 della Norwegian fece lo stesso volo in 5 ore e 13 minuti.

Anche alcuni colleghi della redazione sono rimasti bloccati in Francia perche’ ieri hanno cancellato il volo su Londra Gatwich, la compagnia easyjet ha pagato a tutto l’equipaggio un hotel. Ma i voli su Londra sono gia’ stati prenotati quasi tutti, si pensa ad un rientro di massa. In fatti fino alla prossima settimana non ci saranno voli disponibili su Londra.

