La nave da crociera Bellissima di MSC Crociere sarà la star di un affascinante documentario in onda su Channel 5 alle ore 8 p.m. il giorno di San Valentino (14 Febbraio) nel programma TV “Building The Ultimate Mega Cruise Ship“.

Nel corso del documentario, della durata di un’ ora, saranno svelati i segreti di costruzione della più grande nave da crociera mai battezzata nel Regno Unito.Gli spettatori potranno così vedere i dietro le quinte che hanno reso possibile la costruzione di questa magnifica nave, dal suo concepimento al suo funzionamento pratico quotidiano, incluso il modo in cui viene fornita acqua a bordo e la tecnologia dietro i luoghi di intrattenimento che ospitano fantastici spettacoli, tra cui quelli del Cirque du Soleil.

MSC Bellissima è stata battezzata ufficialmente la scorsa primavera a Southampton, e ha per madrina l’attrice italiana Sophia Loren: costruita con 35.000 tonnellate di acciaio, ha un peso di 171.000 tonnellate e misura una lunghezza di 1.036 piedi, con una capacità di trasporto di 7000 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio.

Antonio Paradiso, amministratore delegato di MSC Crociere nel Regno Unito e in Irlanda, ha dichiarato: “MSC Bellissima è una delle navi da crociera più grandi e tecnologicamente avanzate al mondo, ed è bello poter condividere uno sguardo approfondito su alcune delle chiavi che rendono possibile il funzionamento della nave. Guardando il documentario, il nostro pubblico sarà in grado di osservare da un angolo privilegiato le aree tecniche chiave della nave che normalmente gli ospiti non possono vedere. ”

Creato da Windfall Films, l’episodio si concentrerà, oltre che sui meccanismi interni di MSC Bellissima, anche sul suo design e sui suoi primi viaggi, mettendo in evidenza tutti i vantaggi che una vacanza in crociera è in grado di offrire.