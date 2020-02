The Piano Works questa sera ti permette di festeggiare San Valentino dedicando una canzone al tuo partner o semplicemente a qualcuno che ha catturato la tua attenzione. Sarà possibile degustare un menu romantico accompagnati dalla band del locale formata da ben sei componenti e pronta a soddisfare le richieste sonore dei partecipanti, oppure si potrà prendere parte alla grande festa che si terrà in tarda serata (ingresso gratuito dopo la mezzanotte).

L’ evento è una grande opportunità per fare nuovi incontri: gli ospiti riceveranno infatti un adesivo numerato che sono incoraggiati ad indossare in modo da farsi riconoscere da possibili ammiratori segreti, in modo da poter dedicare o farsi dedicare una canzone. Così, una volta che la canzone verrà suonata, sarà possibile rintracciare il numero e, perché no, trovare l’amore.

Per aumentare le possibilità di abbinamento, ci sarà anche un “Cupido matchmaker” che aiuterà gli ospiti a trovare la canzone perfetta e lanciare la freccia dell’amore, così da assicurare un’eccezionale esperienza su misura, il tutto attraverso le note delle più bella musica di sempre.

La cena prevede un menu di tre portate con un bicchiere di Moët & Chandon e una selezione di piatti come la tartar di tonno con guacamole e mousse al wasabi, un piatto di frutti di mare in condivisione o la Côte de Boeuf. Per concludere la cena, uno strudel di pere e liquirizia o un brownie al cioccolato caldo con caramello salato. Vegani e vegetariani potranno essere ugualmente soddisfatti, con delizie come il patè di noci vegane e la Shepherd’s Pie.

Per maggiori info The Piano Works, Farringdon; The Piano Works, West End