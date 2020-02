Roma, «Nei prossimi giorni il Sottosegretario Merlo si recherà nel Regno Unito per individuare i locali che ospiteranno il nuovo consolato di Manchester. Non posso che essere soddisfatta per il risultato raggiunto, in controtendenza con le chiusure del passato: gli oltre cinquantamila nostri connazionali lì residenti hanno diritto ad avere un presidio diplomatico italiano nella loro città». Lo afferma in una nota Elisa Siragusa, parlamentare del MoVimento 5 Stelle eletta nella Circoscrizione Estero, e membro della Commissione Affari Esteri alla Camera.

«Con la pubblicazione del cosiddetto “Decreto Brexit”, di cui sono stata relatrice in Commissione Affari esteri, continua l’On. Siragusa, e al conseguente stanziamento di nuove risorse per il potenziamento dei servizi consolari nel Regno Unito (2,5 milioni nel 2019 e 1 milione nel 2020), nel marzo 2019 avevo parlato della possibile riapertura del consolato di Manchester. Una possibilità divenuta col tempo sempre più concreta.

È dei primi di agosto infatti l’ultima mia dichiarazione nella quale confermavo, ufficialmente, la riapertura della sede consolare mancuniana», prosegue la deputata.

“Sono quindi soddisfatta che l’attenzione sollevata sul tema e gli interventi legislativi che abbiamo messo in campo ci abbiamo portato a questo importante risultato per i nostri connazionale residenti nel Regno Unito”, conclude Siragusa.

Puo’ interessarti anche