Londra (Annamaria Santucci) Oggi il Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo e il Direttore generale per gli italiani all’estero alla Farnesina Luigi Vignali, sono a Manchester per incontrare il Console Onorario Dr. Giuseppe Termine e visitare gli immobili indicati come possibile futura sede del Consolato d’Italia.

A seguire è prevista una riunione con i rappresentanti ed ospiti della Comunità italiana a Manchester e successivamente è in programma un meeting con il Vice Sindaco di Manchester Sir Richard Lee.

La missione ufficiale nel Regno Unito del Sottosegretario Merlo e del Direttore Vignali è iniziata ieri con una giornata fitta di impegni.

Dopo il suo arrivo a Londra, il Sottosegretario Merlo ha partecipato ad una colazione di lavoro offerta dall’Ambasciatore d’Italia, per poi incontrare il personale della Sede distaccata del Consolato Generale di Londra e a seguire la Sede principale del Consolato Generale di Londra.

Nel primo pomeriggio, alle ore 15, il Sottosegretario Merlo ha inaugurato lo Sportello “Settled Status” che offrirà assistenza alle categorie vulnerabili sostenendole nella compilazione della domanda di residenza nel Regno Unito. Alle 15.30 si è tenuto un punto stampa alla presenza dei corrispondenti italiani, e successivamente la visita alla sede con un breve passaggio presso gli Uffici e l’incontro con il personale.

Alle 17.00 c’è stata una riunione con il Presidente e i rappresentanti del Comites di Londra, seguita da un cocktail offerto dal Console Generale e dall’incontro con i rappresentanti della collettività italiana.

Previsto per domani il rientro in Italia.

Il Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo ha rilasciato un intervista in esclusiva a London ONE radio, la radio ufficiale e punto di riferimento per la comunità italiana presente a Londra e in tutto il Regno Unito.