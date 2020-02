Tweet on Twitter

Francesco Buonpane, CEO di Caffè Latino ha raccontato a London One Radio la storia della sua passione per il caffè e del suo progetto di divulgazione della cultura dell’espresso italiano a Londra.

Il brand viene creato nel 2005 e viene distribuito ben presto a livello nazionale. Nell’agosto 2017 nasce il primo punto di Caffè Latino all’interno del Mercato Metropolitano nella zona di Elephant & Castle, nell’agosto 2019 il secondo pop-up dentro il Fora Coworking Space nella zona di Borough Station, e il 23 novembre di quest’anno viene inaugurato un altro Coffee Shop al civico 44 di Tower Bridge Road, la strada che porta fin sotto il celebre omonimo ponte di Londra.

A differenziare il brand, oltre alla gran qualità della materia prima, è l’attenzione per ogni singolo dettaglio, dalla macchina per preparare il caffè, alla scelta del personale. Francesco ha svelato infatti che il primo metro di giudizio per un valutare un buon caffè è la tessitura setosa ed omogenea, il color nocciola, e l’odore caratteristico che deve essere pieno e pervasivo.

Caffè Latino dispone nei suoi locali della “Carta dei Caffè”, mettendo a disposizione dei clienti tre miscele certificate dall’Istituto nazionale Espresso italiano: la “Royal” della Torrefazione Genovese di Albenga in provincia di Savona, la “Maxima” della torrefazione “Caffen” di Napoli e la “Bar Super” della Torrefazione “Saturno” di Alessandria.è inoltre possibile acquistare sia caffè in chicchi che macinato al momento.

Ad aprile una grande novità, avrà infatti luogo un interessante seminario, “Espresso Italiano Experience”, in cui si potrà apprendere e imparare a riconoscere le caratteristiche essenziali per degustare un buon caffè, introducendo gli interessati a questo meraviglioso mondo di una delle bevande più amate al mondo.