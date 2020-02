MSC CRUISES ha aggiornato l’itinerario di MSC Bellissima “Grand Voyage” in Asia.

Il Grand Voyage di 28 notti partirà da Dubai il prossimo 21 marzo 2020 e terminerà il 18 aprile 2020, con nuovi porti di approdo.

Nel nuovo itinerario sono stati infatti cancellati alcuni scali tra cui il porto di Shenzhen (nella Cina continentale), Hong Kong e Keelung (Taiwan) e sono stati inseriti porti quali Laem Chabang/Bangkok (Thailandia) [FOTO 1], Phu My/Ho Chi Minh City (Vietnam), e Kobe, in Giappone. Msc Bellissima non farà più scalo a Khor Fakkan negli Emirati Arabi Uniti, ma farà tappa, sempre negli Emirati Arabi Uniti, a Sir Bani Yas [FOTO 2].

Dopo aver visitato l’isola, la nave si dirigerà verso est per raggiungere Colombo (Sri Lanka), Phuket (Thailandia), Langkawi, Penang e Port Klang/Kuala Lumpur (Malesia) e Singapore. La nave si sposterà quindi a Laem Chabang/Bangkok (Thailandia), Phu My/Ho Chi Minh City (Vietnam), con un overnight a Kobe (Giappone), per raggiungere la destinazione finale Yokohama, in Giappone, il 18 aprile.

Per proteggere la salute e la sicurezza dei suoi ospiti e dell’equipaggio a livello globale, MSC Crociere ha iniziato il 24 gennaio una serie di azioni precauzionali su tutta la sua flotta rispetto al nuovo coronavirus nato in Cina. Sebbene non vi siano casi di coronavirus a bordo di nessuna delle navi di MSC Crociere, queste misure sono ulteriori passaggi per garantire la salute e il benessere di tutti gli ospiti e dell’equipaggio.