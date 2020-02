Tweet on Twitter

Londra (Annamaria Santucci) Oggi il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una decisione che autorizza l’avvio dei negoziati per un nuovo partenariato con il Regno Unito e ha nominato ufficialmente la Commissione come negoziatore dell’UE, adottando direttive di negoziato che ne costituiscono il mandato.

Andreja Metelko-Zgombić, Sottosegretario di Stato croato per gli Affari Europei ha dichiarato: “ Il Consiglio ha adottato un mandato chiaro e deciso per il nostro negoziatore, Michel Barnier. Ciò conferma la nostra disponibilità a offrire una partnership ambiziosa, ad ampio raggio, e che vada a beneficio di entrambe le parti”.

L’UE è dunque pronta ad aprire i negoziati e desidera stabilire un partenariato economico ambizioso e di ampia portata con il Regno Unito. Il mandato sottolinea infatti che la futura partnership dovrebbe essere sostenuta da solidi impegni per garantire una concorrenza leale ed equa, resa necessaria dalla vicinanza geografica dell’UE e del Regno Unito e dalla loro interdipendenza economica.

L’intenzione dell’ Ue sarebbe quella di stabilire un accordo di libero scambio con il Regno Unito che garantisca l’applicazione di dazi e quote zero agli scambi di merci. Tale accordo dovrebbe prevedere una cooperazione in materia doganale e normativa, e dovrebbe inoltre includere un’efficace gestione e risoluzione delle controversie e delle disposizioni esecutive.

Per quanto riguarda la pesca, il mandato indica che la futura partnership dovrebbe sostenere l’attuale accesso reciproco alle acque, prevedendosi il raggiungimento di un accordo entro il 10 luglio 2020.

Il mandato contiene anche disposizioni per la futura cooperazione in settori quali il commercio digitale, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, la mobilità, i trasporti e l’energia.

L’UE cercherà poi di stabilire un partenariato globale sul tema sicurezza con il Regno Unito, che dovrebbe comprendere l’applicazione della normativa e la cooperazione giudiziaria in materia penale, nonché la politica estera, la sicurezza e la difesa.

La Commissione concorderà con il Regno Unito le date per le sessioni negoziali, il cui primo incontro formale dovrebbe tenersi per l’inizio di marzo.