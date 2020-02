Tweet on Twitter

Ocean Cay è un paradiso privato nel cuore delle Bahamas. Questa perla dell’Oceano Atlantico di proprietà di MSC è stata ricavata da un ex sito industriale per la racconta della sabbia e, dopo essere stata interamente risanata, è divenuta un vera e propria destinazione da sogno.

Non solo offerta turistica caratterizza questo paradiso tropicale, MSC Crociere ha infatti, in linea con la sua filosofia sostenibile, sviluppato il progetto per creare un impatto positivo e di lungo termine sia sull’ambiente sia sulla comunità delle Bahamas utilizzando, ove possibile, materiali e fornitori locali; e assumendo personale del luogo.

Ocean Cay MSC Marine Reserve è stato un progetto unico nel suo genere che ha richiesto tre anni di lavoro per la bonifica e la trasformazione dell’isola, rendendola oggi in grado di offrire la migliore esperienza possibile ai crocieristi.

Durante il processo di bonifica sono state rimosse 7.500 tonnellate di rifiuti metallici e un team di esperti subacquei e biologi marini ha accuratamente rimosso singole colonie di corallo duro dai detriti in mare, trasferendole su fondali più adeguati e incontaminati.

Un innovativo programma naturalistico ha dunque coinvolto l’isola, essendo state intraprese azioni per favorire un ambiente a elevata biodiversità e ad impatto sostenibile, ed essendo stati piantati più di 75.000 piante e arbusti in tutta l’isola.La volontà della compagnia, infatti, è quella di offrire ai propri clienti un’offerta turistica completa a pieno contatto con la natura.

Una volta arrivati su questo paradiso terrestre esclusivo, gli ospiti possono ammirare panorami mozzafiato, infinite sfumature blu del mare, spiagge bianche e natura incontaminata.

A disposizione degli ospiti anche un un planning di attività eccezionali: dallo snorkeling alla visione di grandi classici intramontabili sui maxi schermi sotto il cielo stellato dei Caraibi, dal paddle boarding o kayak nel mare cristallino alle escursioni naturalistiche. Chi vuole può anche concedersi un magnifico trattamento termale o rilassarsi in una cabana privata sulla spiaggia.

L’isola è dotata di sette spiagge di sabbia bianca per un totale di due chilometri; ognuna con le sue caratteristiche peculiari permetterà agli ospiti di provare tutte le esperienze del turismo balneare. Intorno all’isola si trovano 64 miglia quadrate di acque protette lungo le quali si sta creando un vivaio di coralli.

L’iconico faro di 30 metri ospita un bar e una terrazza, e tra le proposte di ristorazione vi è lo Sneakers Food Court, un ricco ristorante a buffet con piatti internazionali, o ancora, l’Ice Cream Parlour, a pochi passi dalla spiaggia.