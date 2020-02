Tweet on Twitter

Il nuovo progetto di Eurostar potrebbe a breve collegare Londra e Roma tramite una linea ferroviaria.

Il servizio di treni ad altà velocità, che già mette in collegamento la capitale inglese con altre città continentali attraverso il tunnel della Manica, sta pensando infatti di lanciare nuovi collegamenti.

Attualmente, Eurostar gestisce già regolari servizi di linea per Amsterdam, Parigi e Bruxelles con partenza da Londra St Pancras. Inoltre, i passeggeri hanno la possibilità di raggiungere in treno destinazioni quali Lione, Marsiglia, Avignone e Rotterdam e numerosi sono anche i collegamenti con le principali stazioni sciistiche in inverno.

Il nuovo Progetto Green Speed nato dalla fusione – che si pensa sarà conclusa entro il 2021 – tra Eurostar e la società ferroviaria ad alta velocità Thalys, prevede il collegamento con nuove destinazioni come la Spagna, il Portogallo, Ginevra e Svizzera, l’Italia, l’Austria e Francoforte. Il segretario ai trasporti del Regno Unito, Grant Shapps, ha dichiarato che i ministri sono “pienamente impegnati” nell’aiutare la compagnia ferroviaria a lanciare una serie di servizi “senza soluzione di continuità” da Londra verso varie destinazioni in Europa come parte essenziale del progetto.

I tempi di percorrenza tra Londra e le altre città dovrebbero quindi essere i seguenti: Roma con 11 ore e 30 minuti, Lisbona con 9 ore e 30 minuti, Barcellona con 6 ore e 30 minuti, Milano e Marsiglia con 5 ore e 30 minuti, Bordeaux con 4 ore e 30 minuti, Ginevra con 4 ore e 20 minuti, Francoforte con 3 ore 20 minuti e Cologna con 2 ore e 30 minuti.

L’ambizioso progetto di Eurostar permetterà così ai viaggiatori di avere una nuova e più ecologica opzione per organizzare i propri viaggi.