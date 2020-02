Il giorno di San Patrizio, il prossimo 17 Marzo, verrà festeggiato con un party pieno di musica al The Piano Works.

La band del locale sarà pronta ad eseguire per tutta la notte le canzoni irlandesi più apprezzate di sempre. Pinte di Guinness a soli £ 3 dalle 3pm, in un’atmosfera spumeggiante in cui cappelli, parrucche e travestimenti in stile irlandese sono vivamente incoraggiati.

Inizia con l’Happy Hour dalle 17:00 alle 20:00, con cocktail selezionati da £ 5,50 e bottiglie di Prosecco da £ 12,50.

Puoi prenotare un tavolo per il tuo gruppo di almeno 8 persone e ottenere l’ingresso a £ 1 con una Guinness o un Cocktail incluso.

The Piano Works sono gli unici locali di musica dal vivo non-stop a Londra che suonano canzoni richieste dal pubblico.

The Piano Works ospita oltre 65 musicisti indipendenti della Gran Bretagna che con le sue serate SingEasy organizza intrattenimento non-stop con live musica, in cui pianisti e i camerieri cantanti sono al centro della scena per eseguire le canzoni richieste dal pubblico, che può rilassarsi degustando eccentrici cocktail e cibo delizioso.

Alan Lorrimer, fondatore di The Piano Works, afferma: “Dato il numero di locali musicali che hanno chiuso a Londra, è molto gratificante aver creato due locali con musicisti così talentuosi, suonando per un pubblico fedele che ci apprezza pienamente. Anche le nostre band in tournée sono molto richieste. ”

Per maggiori informazioni: The Piano Works West End; The Piano Works Farringdon