Boris Johnson e Carrie Symonds aspettano un figlio e annunciano ufficialmente il loro fidanzamento.

ll Primo Ministro inglese, reduce di due matrimoni e padre di 5 figli, è stato il primo nella storia politica del Regno Unito ad entrare a Downing Street senza la fede nuziale e ora aspetta anche un figlio.

Convive a Downing Street con la sua compagna Carrie Symonds dal 2019, ma solo ora hanno deciso di dichiararsi “ufficialmente fidanzati”.

Il bambino/a nascerà nella prima fase estiva e dato il periodo si crede che il concepimento sia avvenuto lo scorso autunno, durante il periodo in cui è stata prorogata la scadenza del 31 ottobre per la Brexit.

A rendere per prima pubblica la notizia è stata Carrie che con una loro foto pubblicata su Instagram ha reso nota la sua gravidanza ai suoi amici e followers.

Chi è la mamma del figlio/a del Primo Ministro?

Carrie Symonds ha 31 anni ed è un ex funzionario del partito conservatore e attivista per l’ambiente. È figlia di Matthew Symonds, uno dei fondatori del quotidiano The Independent, e Josephine Mcaffee, uno degli avvocati dello stesso giornale.

È cresciuta a sud-ovest di Londra, frequentando la Godolphin e la scuola privata “Latymer School” prima di intraprendere studi di teatro e storia dell’arte alla Warwick University dove si è laureata con il massimo dei voti

Durante gli anni universitari però è stata anche vittima di stupro, una storia che ha raccontato su “The Daily Telegraph”. In quegli anni un uomo di nome John Worboys offriva alle ragazze un servizio taxi a soli £5.00 con l’obbiettivo di far ubriacare i passeggeri per poi abusarne sessualmente.

Carrie racconta di non aver accettato il primo drink (un bicchiere di champagne) offerto dall’autista, ma Worboys fermò ugualmente l’auto per sedersi accanto a lei prima di sfidarla a buttar giù in un colpo un bicchiere di vodka per £50.00.

“L’ho buttato giù, il che era stupido, dato che volevo solo tornare a casa. Da quel momento in poi non riesco davvero a ricordare cosa è successo ” – ha dichiarato Carrie.

Symonds in seguito conobbe le altre vittime di Worboys con le quali si unì per esprimere indignazione. Nonostante questo calvario, la signora Symonds continuò la sua vita in carriera che la vide poi protagonista del backstage del partito conservatore.

Come ha incontrato e conosciuto Boris Johnson?

Nel 2009, Carrie entra a far parte del Partito conservatore come addetto stampa.

Tre anni dopo, incontra Boris Johnson per lavorare nella sua campagna di rielezione per diventare sindaco di Londra. Successivamente è diventata direttrice delle comunicazioni presso il quartier generale della campagna conservatrice.

Nel marzo 2018, la coppia ha suscitato polemiche e speculazioni quando i post sui social media hanno rivelato che Mr Johnson aveva partecipato al trentesimo compleanno di Symonds insieme a Michael Gove e Sajid Javid.

A settembre 2018, Johnson e sua moglie, l’avvocato Marina Wheeler, dichiarano il loro divorzio. Giorni dopo è emersa la relazione del parlamentare con Carrie Symonds.

Quando il matrimonio?

Per le nozze non si hanno ancora notizie certe, ma certo è l’amore che Johnson prova per lei come ha dichiarato in una sua ultima intervista al “The Telegraph” dove dichiara: “Non vedo l’ora di sposarla”

Johnson intanto diventerà il primo uomo, dopo 250 anni, a sposarsi ed aspettare un figlio mentre è in carica come Primo ministro.

Amici e colleghi sono felici per la coppia come l’ex leader dei conservatori scozzesi Ruth Davidson che è stato tra i primi a congratularsi, mentre l’ex cancelliere Sajid Javid ha twittato che era “una notizia meravigliosa!”.