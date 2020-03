MSC Cruises ti dà la possibilità di staccare dalla routine quotidiana e regalarti una vacanza da sogno ad un prezzo conveniente con l’offerta “Out of Office”.

Il pacchetto “Out of Office”, è infatti pensato appositamente per incoraggiare i lavoratori a lasciare le proprio scrivanie e trascorre giornate indimenticabili con la propria famiglia visitando le mete più belle del Mediterraneo.

Con meno di £ 74 a persona a notte, MSC Cruises offre un ottimo servizio a bordo includendo il pacchetto premium drinks.

Per ricevere lo sconto basta prenotare una Crociera MSC “Fantastica Experience”, scegliere il periodo e l’itinerario, e prepararsi la meritato relax.

Tra i diversi servizi a bordo, sono inclusi:

Servizio in camera 24 ore su 24 (la consegna è gratuita) con colazione in cabina (consegna + colazione gratis).

2. Buffet disponibile 20 ore al giorno (menu gourmet per ogni momento della giornata)

3. Scelta prioritaria degli orari di ristorazione nei ristoranti gourmet. Infatti con una “Fantastica Experience” sulle navi MSC Opera, MSC Lirica, MSC Sinfonia e MSC Armonia puoi cenare nei ristoranti con pasti flessibili “My choice”. I piatti disponibili coprono un vasto range di culture e ricette includendo il vero made in Italy per chi è legato alle proprie tradizioni.

4. Troverete anche un’ area piscina e potrete mantenervi in forma allenandovi presso palestre con vista panoramica.

5. Se viaggi con il resto della famiglia, i tuoi bambini potranno divertirsi al Kids Club, dove il personale di bordo faranno giochi di apprendimento di nuove lingue e piccole sessioni di cucina “Doremi Chef”.

L’offerta Out of Office è disponibile fino a Marzo 2020, quindi se non vuoi perdere l’occasione di trascorrere un’indimenticabile vacanza a questo incredibile prezzo, affrettati e prenota una “Fantastica Experience” su www.msccruises.co.uk e iscriviti alla newsletter per essere sempre aggiornato.