Libiamo è il club online dei vini e liquori d’eccellenza per gli amanti del Made in Italy, in particolare del beverage italiano. Nasce nel 2014 grazie al lavoro di partner italiani e britannici che hanno voluto consolidare la loro passione per il lifestyle italiano in modo concreto.

Libiamo è più di una enoteca online: il club propone un nuovo approccio alla tradizione eno-gastronomica italiana, raccontando le allegre storie che si nascondono dietro i vini e i loro produttori, proponendo le migliori ricette con cui abbinare i vini, promuovendo tour attraverso i più suggestivi vigneti italiani e organizzando le più innovative degustazioni di vini. L’obbiettivo è infatti anche quello di invitare gli inglesi a degustare i prodotti italiani, creando una vera e propria comunità di appassionati di eno-gastronomia italiani e inglesi nel Regno Unito

Oltre ai vini, Libiamo offre una straordinaria selezione di liquori artigianali dall’alta qualità come grappa, vermouth, gin, nocino e limoncello.

Visitando il sito, infatti, è possibile conoscere da vicino i migliori vini e liquori d’Italia e approfittare degli incredibili sconti che l’azienda riserva ogni settimana ai suoi clienti.

Per saperne di più visita il sito libiamowines.co.uk e apprezza la vera esperienza italiana.