Rosita Dagh (Londra) – Il presidente Giuseppe Conte, ha preso la decisione piu’ dastica : ha esteso le zone rosse del nord a tutta italia, stringendo la penisola in una morza sempre piu’ difficile e complessa.

La città di Fano ad esempio, da pochi giorni e’ entrata anche lei nella lista delle “zone rosse” e l’ospedale “sta per chiudere”. Lo testimonia una dipendente che ha lasciato un messaggio vocale alla redazione di London ONE Radio, BBC supplier.

“Ascoltate, bisogna stare in casa”- dice la donna, che per motivi di privacy non è stata nominata.

Nel messaggio la cittadina italiana testimonia l’aumento di casi che riguardano giovani, non solo persone anziane con problemi salutari già presenti da anni.

C’è ansia, rabbia, preoccupazione su una situazione sulla quale non si riesce avere il pieno controllo e che causa anche perdite nel sistema accademico ed economico.

L’Italia da poche ore è diventata del tutto isolata: “Restrizione estese in tutto il Paese, spostamenti solo per lavoro o salute, vietati assembramenti” – dichiara il Presidente del Consiglio Conte che mette in guardia i cittadini. Scuole e università italiane chiuse fino al 3 aprile mentre i trasporti pubblici restano ancora accessibili cosi come i supermercati, seppur spesso completamente vuoti.

L’allarme scatta anche al Sud dopo che agli ospedali è stato comunicato che verranno adibite alcune sale di terapia intensiva per alcuni contagiati provenienti dal Nord Italia.

A testimoniarlo, una Dottoressa dal policlinico di Catania che dichiara quanto al momento la situazione sia “gravissima”.

“Ci troviamo nella fascia di livello 3 ma si potrebbe arrivare ad un livello di tipo 4 con un picco di casi di contagio” dice la Dott.ssa.

Tra pochi giorni gli ambulatori verranno chiusi come le sale operatorie, tranne per interventi chirurgici di emergenza.

La Dott.ssa riporta l’aumento dei casi nella città, più di Palermo (geograficamente più grande), testimoniando che i media locali non dicono la verità: dopo una riunione con il virologo Scaria, è emerso che nessuno sa cosa è realmente questo virus.

La Dott.ssa, che per motivi di privacy non viene nominata, invita la città ad uscire “solo per fare la spesa e quando i supermercati sono vuoti” per evitare il contagio.

Intanto in Regno Unito i casi salgono a 319 con 5 decessi totali. Boris Johnson dopo aver tenuto il vertice d’emergenza COBRA, ha dichiarato che coloro con sintomi di febbre o malattie respiratorie dovranno auto-isolarsi per 10-14 giorni. Si sconsigliano viaggi verso il Nord Italia e molti eventi sportivi ed intrattenimento sono stati annullati.