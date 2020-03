In che fase ci troviamo nel Regno Unito?

Londra (Annamaria Santucci) Con 25.000 test effettuati e 319 casi di contagio, attualmente nel Regno Unito siamo in una fase di contenimento dell’epidemia e ricerca di una cura. Le agenzie e le autorità sanitarie hanno stabilito piani e procedure per rilevare e isolare i primi casi di COVID-19 non appena emergono nel Regno Unito. Una volta individuato un caso, le agenzie di sanità pubblica utilizzano procedure comprovate per rintracciare , monitorare e isolare rapidamente i contatti stretti, con l’obiettivo di prevenire un’ulteriore diffusione. I pazienti inizialmente confermati vengono curati da unità specializzate che utilizzano procedure di controllo delle infezioni per prevenire l’ulteriore diffusione del virus.

Quali restrizioni per i viaggiatori?

In questo momento, ad eccezione della Cina e dell’Italia, l’FCO Travel Advice non sconsiglia di viaggiare a causa dei rischi di coronavirus.

I viaggiatori provenienti da qualsiasi parte dell’Italia, a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020, sono tenuti ad auto-isolarsi e sono tenuti a chiamare il numero 111 del Servizio Sanitario Nazionale per ulteriori indicazioni.

Si consiglia di visitare la pagina del Foreign Travel Advice in cui è possibile consultare la situazione paese per paese.

Quali azioni sono state intraprese fino ad oggi?

Molte delle azioni intraprese nella fase di contenimento sono volte anche a ritardare l’insorgenza di un’epidemia se diventa inevitabile.

Gli esperti stanno valutando altre azioni utili nel rallentare la diffusione del virus nel Regno Unito in quanto un ritardo del picco dell’epidemia fino ai mesi più caldi, può ridurre significativamente il rischio di sovrapposizione con l’influenza stagionale e altri malanni che i mesi più freddi comportano.

Nell’attuale piano di azione è inclusa anche la fase di ricerca. Il governo del Regno Unito sta collaborando con il National Institute for Health Research (NIHR), la UK Research and Innovation (UKRI), il Medical Research Council (MRC) e altri finanziatori come Wellcome Trust per supportare e coordinare la ricerca durante l’epidemia di COVID- 19.

Il governo britannico ha già promesso 20 milioni di sterline alla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) per sviluppare nuovi vaccini compreso quello per il COVID-19, e sta attivamente prendendo in considerazione ulteriori investimenti.

Il ruolo dei cittadini

Il governo britannico chiama tutti i cittadini a sostenere la risposta all’epidemia seguendo i consigli delle autorità sanitarie pubbliche come:

praticare corrette norme igieniche come lavarsi spesso le mani

ridurre l’impatto e la diffusione della disinformazione basandosi su informazioni provenienti da fonti attendibili

controllare e seguire gli ultimi consigli di viaggio pubblicati sulla pagina del FCO quando si viaggia o si prevede di viaggiare

monitorare familiari, amici e vicini anziani o vulnerabili

contattare il numero 111 del Servizio Sanitario Nazionale, le farmacie e i medici responsabili, e andare in ospedale solo quando è veramente necessario.

essere consapevoli delle pressioni cui potrebbero essere soggetti i sistemi di assistenza sanitaria e sociale e cercare dunque di essere flessibili riguardo ai cambiamenti che potrebbero essere necessari per fornire assistenza.

accettare che i consigli per la gestione di COVID-19 per la maggior parte delle persone saranno l’autoisolamento a casa e semplici farmaci da banco, senza necessità di allarmarsi sovraccaricando così il sistema sanitario

verificare la presenza di nuovi consigli al variare della situazione

Cosa si farà in caso di peggioramento della situazione?

In caso di peggioramento dell’epidemia o di una pandemia prolungata grave, la risposta aumenterà e l’attenzione si sposterà dalla fase di contenimento a quella di ritardo ed infine mitigazione dell’epidemia. La decisione di passare da una fase all’altra del piano di azione, sarà presa su consiglio delle OCM del Regno Unito, tenendo anche conto del grado di trasmissione sostenuta e del fallimento delle misure prese in altri paesi per ridurre la diffusione.

Le pressioni sui servizi sanitari e sulla società in generale potrebbero iniziare a diventare significativi.Per garantire che il sistema sanitario e sociale sia pronto a rispondere a tutte le eventualità, l’NHS / HSCNI e le autorità locali hanno in atto piani per garantire che le persone ricevano le cure essenziali e i servizi di supporto di cui hanno bisogno – e questo potrebbe significare che altri servizi verranno temporaneamente ridotti.

Se la malattia si stabilirà nel Regno Unito, dovremo prendere in considerazione ulteriori misure per ridurre il tasso e l’estensione della sua diffusione. Sulla base dell’esperienza con precedenti focolai, può darsi che l’esposizione diffusa nel Regno Unito sia inevitabile.

Le azioni da prendere in considerazione potrebbero includere strategie di allontanamento della popolazione (come la chiusura delle scuole, l’incoraggiamento del lavoro a domicilio, la riduzione del numero di riunioni su larga scala) per rallentare la diffusione della malattia, garantendo al contempo la capacità del paese di continuare a correre il più normalmente possibile. Le ipotesi di pianificazione dei dipartimenti educativi del Regno Unito includono la possibilità di dover chiudere le strutture educative per ridurre la diffusione dell’infezione.

L’obiettivo principale sarà quello di fornire i servizi essenziali, aiutando le persone più a rischio ad accedere al giusto trattamento.