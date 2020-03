Tweet on Twitter

Rosita Dagh (Londra) – L’Ambasciatore d’Italia a Londra, Raffaele Trombetta, manda un messaggio a tutti gli italiani in UK.

Il messaggio comprende le misure di precauzione e reazione al Covid-19 recentemente annunciate dal Governo inglese. Si prega di seguire le norme indicate per evitare possibili contagi anche all’interno della comunità italiana residente in Regno Unito.