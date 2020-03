London ( Milena Galasso ) Secondo Mente, un’organizzazione inglese che si occupa di stress e salute mentale a lavoro, l’aumento nell’utilizzo del lavoro da casa da parte delle, per cercare di fermare la diffusione del coronavirus, potrebbe portare a una rivoluzione nel modo in cui viene percepito il lavoro da remoto stesso.

Già circa 1,722,000 persone lavorano regolarmente da casa nel Regno Unito. Ma adesso, molte altre organizzazioni, grandi e piccole, hanno recentemente incoraggiato i dipendenti a lavorare da casa in risposta al coronavirus.



Mente riporta che molte persone si sono trovate a lavorare da casa per la prima volta nella loro vita. Molte imprese si stanno anche chiedendo come gestire il lavoro da remoto per assicurare che funzioni sia per i dipendenti che per le imprese.

Mel Joseph, fondatrice e direttrice manager di Mente, crede che la situazione corrente possa fungere da catalizzatore verso un maggiore livello di sostenibilità di lavoro da casa nel Regno Unito. Si è già precedentemente notato come lavorare da casa abbia aumentato la produttività e la salute del lavoratore.

Per questo l’epidemia può suggerire a molte imprese come gestire meglio il lavoro da casa in futuro, mentre se ne stanno scoprendo i benefici.



Mel suggerisce alle imprese di essere proattive, strategiche e supportare il lavoro da casa. “È importante prendere sul serio la salute dei dipendenti che lavorano da casa tanto quanto prenderemmo seriamente la salute di quelli che lavorano in azienda. Bisogna pensare strategicamente e sviluppare buone politiche e procedure.

Bisogna assicurare ai propri lavoratori supporto, utilizzando i sondaggi e la valutazione del rischio di stress.

Mel continua: “Ci sono piccole cose che le imprese possono fare per assicurare che il lavoro da casa vada liscio. Primo, una buona comunicazione è vitale. Ci sono molti modi per comunicare con i lavoratori da casa – messaggi istantanei, videochiamate, e-mail, telefonate. Trovare il metodo giusto e comunicare spesso è la chiave.

Inoltre, si può parlare anche d’altro, per coltivare le relazioni interpersonali.”

“È importante essere chiari e credibili. Si possono usare software online di pianificazione delle attività per fissare obiettivi e deadlines e per spiegare chiaramente i compiti. Bisogna dire agli impiegati di contattare i responsabili della linea se non capiscono un compito e assicurare che i dipendenti si sentano a loro agio nel farlo.

Ma soprattutto è importante anche fidarsi del proprio team, senza essere automaticamente

sospettosi riguardo a cosa facciano i lavoratori mentre lavorano da casa”

Mente aiuta le imprese a gestire lo stress e la salute mentale attraverso la loro piattaforma digitale, che offre formazione accreditata per la salute mentale, attività di diagnostica, strumenti di prestazione e accesso diretto ad ulteriore supporto.

Mel aggiunge: “La nostra piattaforma digitale può essere acceduta da ovunque e da qualsiasi dispositivo o browser, a qualsiasi ora.

Se le imprese cercano di supportare gli impiegati che lavorano da casa, allora una tecnologia come la nostra può essere utile, perché elimina le barriere tradizionali come il tempo e il luogo”.