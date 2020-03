Londra (Annamaria Santucci) Il nuovo Cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, ha presentato ieri la legge di bilancio del Regno Unito – ribattezzata “Coronavirus Budget” – annunciando di spendere “qualunque cosa serva” per affrontare l’impatto dell’epidemia di coronavirus.

Tagli alla fiscalità per imprese e famiglie, forti investimenti nel sistema sanitario nazionale, nelle infrastrutture e nei trasporti, per quello che l’Office for budget responsability (Obr), l’organismo indipendente di vigilanza sui conti pubblici, ha definito il più drammatico allentamento della borsa pubblica dal 1992.

Sunak – cancelliere da appena 3 settimane dopo le clamorose dimissioni di Sajid Javid – ha avuto il compito di presentare una finanziaria che preveda una serie di misure per sostenere l’economia britannica, quantificando l’impatto delle possibili restrizioni sulla libertà individuale ed economica dei cittadini dovuto alla possibile diffusione epidemica del virus.

L’epidemia di coronavirus nel Regno Unito avrà un impatto “significativo, anche se temporaneo” sull’economia britannica, ha dichiarato il Cancelliere, promettendo un piano da 30 miliardi di sterline per far fronte all’epidemia.

“L’epidemia potrebbe costringere fino ad un quinto della popolazione attiva britannica a lavorare da remoto” ha annunciato il Ministro, poche ore dopo che la Banca d’Inghilterra ha tagliato i tassi di interesse dallo 0,75 allo 0,25 per cento per fare fronte all’emergenza economica legata al Coronavirus, raggiungendo il minimo storico.

Sunak ha insistito sul fatto che al servizio sanitario nazionale verrà dato “tutto ciò di cui ha bisogno”, poiché ha ammesso che la Gran Bretagna dovrebbe affrontare un “impatto significativo” e “un’interruzione della nostra economia”, promettendo al contempo di aumentare il sostegno salariale per i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi e le imprese .”Qualunque sia la risorsa aggiuntiva di cui il nostro SSN abbia bisogno per far fronte al coronavirus, la otterrà – che si tratti di milioni di sterline o miliardi di sterline”.

Il piano da £ 30 miliardi è così suddiviso:

Un fondo di risposta d’emergenza da 5 miliardi di sterline sarà destinato a sostenere il servizio sanitario nazionale e altri servizi pubblici, e verranno utilizzati anche per l’assunzione di 50mila nuove infermieri e per la costruzione di 40 nuovi ospedali per far fronte alla crisi sanitaria

sarà destinato a sostenare il servizio sanitario nazionale e altri servizi pubblici, e verranno utilizzati anche per l'assunzione di 50mila nuove infermieri e per la costruzione di 40 nuovi ospedali per far fronte alla crisi sanitaria 7 miliardi saranno invece destinati a supporto di lavoratori indipendenti e Pmi. Un fondo da 2 miliardi sarà destinato all' imprese con meno di 250 dipendenti per la copertura malattie, e la sospensione per un intero anno delle imposte sulle imprese più piccole.

18 miliardi sono previsti per l'adozione di altre misure volte a sostenere l'attività economica

L’indennità di malattia STATUTORY (SSP) sarà estesa a tutti i soggetti eleggibili a cui verrà chiesto di autoisolarsi, anche in assenza di sintomi, e il governo si farà carico dei costi per le aziende con meno di 250 dipendenti che forniscono SSP per 14 giorni .

Ulteriori misure si prevedono anche nel campo dei lavoratori più precari. Attualmente il governo ha istituito il pagamento per le malattie già a partire dal primo giorno di lavoro, per spronare gli influenzati a restare a casa e non favorire la diffusione del Coronavirus. Il problema sono i lavori autonomi (stimati in 5 milioni) e quelli che lavorano con i cosiddetti Zero Hour Contracts, cioè quei contratti dove il datore di lavoro non è legato a un minimo di ore lavorare, e il dipendente non è obbligato ad accettare qualsiasi lavoro offerto. Il governo ha annunciato che prenderà provvedimenti temporanei per sostenerli con una probabile estensione dell’Universal Credit e dell’assegno di disoccupazione per loro.

Il cancelliere Sunak ha rassicurato anche i lavoratori autonomi e della gig economy che avranno bisogno di aiuto: per loro il governo renderà più facile e veloce l’accesso ai benefici e ha inoltre promesso miliardi di sterline di spese extra, tra cui aumenti salariali per 31 milioni di lavoratori.

La riduzione fiscale delle agevolazioni degli imprenditori verrà ridotta, ha affermato Sunak, risparmiando £ 6 miliardi nei prossimi cinque anni. Ha suggerito che “la maggior parte di quei soldi” sarebbe tornata alle imprese attraverso una serie di altre misure, tra cui l’aumento della detrazione fiscale per le spese di ricerca e sviluppo, le strutture e l’indennità di costruzione e l’aumento dell’indennità di occupazione di un terzo a £ 4.000.

Il cancelliere ha inoltre confermato i piani per l’abolizione del cosiddetto sgravio fiscale del “diesel rosso” per la maggior parte dei settori.

In uno dei suoi annunci più accattivanti, Sunak ha poi promesso ai lavoratori un bonus aumentando la soglia dell’assicurazione nazionale da £ 8.632 da £ 9.500, del valore di £ 100 all’anno a 31 milioni di persone.

La previsione di questi investimenti, anche se molti di breve periodo, avrà come effetto quello di aumentare il deficit annuale del Regno Unito, poiché l’ espansione della spesa pubblica, sia per la gestione ordinaria sia per gli investimenti in infrastrutture, sarà in gran parte finanziata a debito. In questo modo, la legge di bilancio elaborata da Sunak contraddice sostanzialmente le regole fiscali che il governo si era imposto appena quattro mesi fa. Ciò evidenzia come la situazione nel Regno Unito sia profondamente cambiata dalle elezioni anticipate tenute nel paese il 12 dicembre scorso, vinte dal Partito conservatore.

Rivisti anche i tassi di crescita del PIL: sarà del 2,1% quest’anno, quindi salirà al 2,4% nel 2020-2021, al 2,8% nel 2021-22, per poi scendere al 2,5%, 2,4% e 2,2% negli anni successivi. Prevista una riduzione del rapporto debito/PIL da quest’anno (79,5%) al 2024-25 (75,2%).

L’indebitamento previsionale dell’Office for Budget Responsibility (OBR) salirebbe in un massimo di sei anni di £ 66,7 miliardi nel 2021-22 – ma il cancelliere ha insistito sul fatto che i suoi impegni fossero necessari per fornire una spesa “temporanea, tempestiva e mirata”, nonché “sicurezza oggi e prosperità domani”.

La spinta fiscale di Sunak è stata descritta come la più sontuosa dei conservatori dal pacchetto preelettorale annunciato da Norman Lamont nel 1992.

Bilancio 2020 a colpo d’occhio:

■ Come risposta economica allo scoppio di Covid-19, Rishi Sunak ha portato lo stimolo fiscale totale a 30 miliardi di sterline.

■ Il Servizio sanitario nazionale riceverà “qualsiasi risorsa aggiuntiva di cui abbia bisogno”, che si tratti di “milioni o miliardi di sterline” per gestire Covid-19

■ L’indennità di malattia STATUTORY (SSP) sarà estesa a tutti i soggetti eleggibili e verrà chiesto di autoisolarsi, anche se non presentano sintomi, e il governo si farà carico dei costi per le aziende con meno di 250 dipendenti che forniscono SSP per 14 giorni .

■ Verrà introdotto un regime di prestiti per l’interruzione dell’attività commerciale del coronavirus TEMPORANEO per le banche che concedono prestiti fino a £ 1,2 milioni per sostenere le piccole e medie imprese.

■ Rivisti anche i tassi di crescita del PIL: sarà del 2,1% quest’anno, quindi salirà al 2,4% nel 2020-2021, al 2,8% nel 2021-22, per poi scendere al 2,5%, 2,4% e 2,2% negli anni successivi. Prevista una riduzione del rapporto debito/PIL da quest’anno (79,5%) al 2024-25 (75,2%).

■ La soglia dell’assicurazione nazionale aumenterà da £ 8.632 a £ 9.500 e il salario nazionale salirà a £ 10,50 l’ora entro il 2024, se le condizioni economiche lo consentiranno.

■ Il dazio sul combustibile sarà congelato per un altro anno, 26 miliardi di sterline saranno investiti nelle strade e il governo abolirà tra due anni uno sgravio fiscale di 2,4 miliardi di sterline sul diesel rosso, ma l’agricoltura, la ferrovia, il riscaldamento domestico e la pesca saranno esenti .

■ Nell’aprile 2022 verrà introdotta una “tassa sugli imballaggi in PLASTICA”, che addebita ai produttori e agli importatori £ 200 per tonnellata sugli imballaggi realizzati con meno del 30% di plastica riciclata.

■ PIÙ di £ 600 miliardi saranno investiti nella prosperità futura nei prossimi cinque anni, portando gli investimenti pubblici netti ai massimi livelli in termini reali dal 1955.