Londra – ” Coinvolgere i cittadini, informarli e renderli partecipi delle decisioni della autorità sull’emergenza coronavirus, quale che sia la strategia individuata come più adatta ad ogni Paese.” E’ la raccomandazione dell’ambasciatore d’Italia a Londra, Raffaele Trombetta, protagonista oggi di una tripla intervista alla tv britannica BB1, per il popolare talk-show politico domenicale di Andrew Marr, su quelli di Sky News e di Itv.

“Ciò che ha caratterizzato l’azione del governo italiano – ha rivendicato Trombetta – è stata la totale trasparenza sull’evoluzione della situazione ed sul perché delle drastiche misure. E questo è stato molto importante perché è soltanto con la piena partecipazione di tutti i cittadini che si potrà arrivare vittoriosi in fondo a questa maratona”.

“Every country and every government has to make the right decision for its own people”

Italy’s Ambassador to the UK Raffaele Trombetta on the NHS amid the #CoronavirusPandemic#COVID19 #Marr https://t.co/bonFk51Z3C pic.twitter.com/lJ77wI7bJi

— BBC Politics (@BBCPolitics) March 15, 2020