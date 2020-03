Tweet on Twitter

Londra ( francesco Lapitella) – Nonostante quelle assurdita’ dette da Boris Johnson, gia’ da qualche giorno Londra aveva iniziato a chiudere stadi, rimandare eventi, ma molto lentamente.

L’inevitabile sta arrivando

Oggi i casi secondo i dati diffusi dalla BBC stessa, sono circa 40,279 le persone nel Regno Unito che sono state sottoposte a test, mentre trentuno tra quelle risultate positive sono morte. Un totale di 1.140 casi di coronavirus sono stati confermati nel Regno Unito ( alle 17.30 locali di oggi)

E dal sito la BBC mette un link per mappare le zone infette

Questo il grafico

I supermercati da giorni erano stati presi d’assalto, ma nelle ultime ore la situazione si e’ fatta ancora piu’ difficile, gli scaffali in molti supermarket di Londra sono stati svuotati. Cibo, disinfettanti, e carta igenica.

La preoccupazione ora e’ il sistema NHS che pare non sia attrezzatto per lo Tzunami epidemico che contagera’ l’UK intanto in alcuni ospedali si trovano questi cartelli:

Tuttavia, il principale consigliere scientifico del governo Sir Patrick Vallance ha affermato che probabilmente ci sono tra le 5.000 e le 10.000 persone infette nel Regno Unito in questo momento.

Possiamo monitorare anche la situazione in tutto il mondo qui sulla mappa del mondo sempre aggiornata Novel Coronavirus (COVID-19) Situation CLICCA SULLA MA PPA

Inoltre il Consolato ha ricordato anche la possibilità di verificare informazioni certe nel portale “Viaggiare Sicuri” a cura dell’Unità di Crisi della Farnesina e la pagina web delle Autorità britanniche dedicata all’emergenza da Covid-19.

Questi i contatti della Task Force Coronavirus, Ufficio di Assistenza Sociale del Consolato Generale: +44 (0)20 7936 5928/30/31 (in orario d’ufficio); Email: sociale.londra@esteri.it; e del funzionario di turno +44 (0)7850 752895 (dopo le ore 18)

