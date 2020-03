Londra (Milena Galasso) Il Regno Unito si sta avvicinando alla fase di crescita veloce della curva. I casi potrebbero raddoppiare ogni 5 o 6 giorni se non si cominciano a prendere azioni drastiche.

Per questo il governo chiede di evitare contatti sociali non necessari. In particolare:

Chiunque viva con gente che ha tosse o febbre deve stare a casa 14 giorni

Bisogna iniziare a lavorare da casa ove possibile

Evitare pubs, clubs, teatri e altri eventi sociali

Fare riferimento al NHS solo quando strettamente necessario

Da domani il governo non supporterà più raduni di massa

Londra si trova avanti di un paio di settimane nella curva di espansione dei contagi nel tempo, rispetto agli altri luoghi del UK. Qui la trasmissione avviene più rapidamente. Per questo chi ci vive deve stare più attento. Il governo riconosce che saranno necessarie misure draconiane che richiederanno la collaborazione di tutti.

LA CHIUSURA DELLE SCUOLE “potrebbe essere necessaria”.

Il capo consulente scientifico britannico Sir Patrick Vallance fa eco al Primo Ministro, dicendo di riconoscere che le misure di distanziamento sociale previste “non sono facili”. Tuttavia, sono progettate per ritardare la trasmissione e mantenere le persone al sicuro, dice. “Avranno effetto se le adotteremo tutti”.

Dice che “potrebbe essere necessario” pensare alla chiusura delle scuole, ma solo “al giusto stadio” dell’epidemia.

Il Regno Unito è stato criticato per aver finora imposto misure meno severe rispetto ad altri paesi europei. Ma Sir Patrick ha difeso la politica del governo, dicendo che il Regno Unito stesse già attuando misure più severe in una fase precedente rispetto ad altri paesi in termini di diffusione del virus.

L’unico vero obiettivo è quello di ridurre i decessi – Whitty

Il consulente medico capo, il Prof. Chris Whitty, afferma che l’unico obiettivo generale del Regno Unito è ridurre i decessi dovuti alla diffusione del coronavirus. Nel complesso, le probabilità di morte a causa del virus sono molto basse, dice. Ma oltre ai “decessi diretti”, ci sarà anche un “numero significativo” di altri decessi a causa del sovraccarico di lavoro degli ospedali.

Il governo sta lavorando per ridurre questo “effetto complessivo” sul sistema sanitario nazionale, dice. Le misure adottate contro la diffusione del virus possono anche causare “impatti negativi” sulla salute delle persone. Tuttavia, le nuove misure hanno la capacità di abbattere “in modo molto significativo” il picco del virus.

Il governo non avrà bisogno di chiudere i pub

Il primo ministro ha iniziato questa conferenza stampa esortando le persone ad evitare contatti non essenziali con gli altri, compresi i pub, i club e i teatri.

Alla domanda di un giornalista se pub e ristoranti saranno chiusi, Boris Johnson dice che il governo ha i poteri per farlo “se necessario”, ma non crede che sarà necessario utilizzarli.

C’è anche una domanda sul test del virus, seguendo i forti consigli dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di oggi per “ogni caso sospetto” da testare. Nel Regno Unito, i test vengono somministrati principalmente a pazienti ospedalieri con problemi respiratori e a persone che vivono in strutture residenziali o di cura che hanno avuto un’epidemia. Alle molte persone con sintomi lievi che si autoisolano a casa non vengono più offerti test. In risposta, il Prof. Chris Whitty afferma che i test nel Regno Unito sono stati “sostanziali”, ma saranno “intensificati” nelle prossime settimane. Il Regno Unito ha testato più di 44.000 persone.

Regno Unito “tre settimane dietro l’Italia”

Il consulente scientifico capo del Regno Unito, Sir Patrick Vallance, afferma che gli ultimi dati mostrano che il Regno Unito è indietro di tre settimane rispetto all’Italia piuttosto che di quattro come si pensava.

Ha ribadito che le persone devono ridurre i contatti sociali. Il che significa cercare di ridurre di nuovo i contatti tra le persone per cercare di ritardare questa trasmissione. Si raccomanda di lavorare a casa qualora possibile. I viaggi non necessari dovrebbero essere ridotti e fermati, dice Sir Patrick Vallance.

Al primo ministro Boris Johnson viene chiesto se il governo sta prendendo in considerazione sanzioni penali per applicare le nuove misure di autoisolamento.

Egli risponde che il governo ha “enormi poteri” in questo settore, ma il Regno Unito è una “democrazia matura e cresciuta” e la gente “recepisce i consigli che vengono dati loro”.