Londra (Milena Galasso) Alla conferenza stampa giornaliera del Regno Unito sul coronavirus oggi il primo ministro britannico Boris Johnson è accompagnato dal Cancelliere Rishi Sunak e dal capo consulente scientifico del governo Sir Patrick Vallance.

Johnson: Dobbiamo agire come un governo in tempo di guerra

Boris Johnson dice che il Regno Unito “deve impedire che la malattia si diffonda al punto da sopraffare il nostro servizio sanitario nazionale”. Il coronavirus è “così pericoloso e così infettivo che senza misure drastiche per verificarne il progresso travolgerebbe qualsiasi sistema sanitario del mondo”. Ma i passi annunciati ieri avranno “un effetto sulla diffusione della malattia”.

“Sebbene le misure siano estreme, potremmo dover andare oltre e più in fretta.

Dobbiamo agire come qualsiasi governo in tempo di guerra e fare tutto il necessario per sostenere la nostra economia”

Johnson: Sappiamo che lo batteremo

Boris Johnson cerca di rassicurare il pubblico, aggiungendo: “Sì, questo nemico può essere mortale, ma è anche battibile. E noi sappiamo come sconfiggerlo e sappiamo che, se come Paese seguiamo i consigli scientifici, lo sconfiggeremo”.

Dice: “Per quanto duri saranno i mesi a venire, abbiamo le risorse e la determinazione per vincere la lotta”.

Sunak promette 330 miliardi di sterline di prestiti e garanzie governative

Il cancelliere Rishi Sunak dice che il coronavirus è “un’emergenza sanitaria pubblica ma anche economica”. Promette un intervento governativo “su una scala inimmaginabile solo poche settimane fa”.

“Il governo sosterrà le piccole e grandi imprese”, dice e annuncia i prestiti garantiti dal governo “per far passare le imprese attraverso questo”.

Dice che questo ammonterà a 330 miliardi di sterline di garanzie.

Il governo offre sovvenzioni in contanti a pub, club e teatri

Riguardo alle preoccupazioni circa l’impatto su pub, club e teatri: “Per quei locali che dovranno rispettare una politica di prevenzione per la pandemia – l’azione del governo sarà sufficiente per consentire loro di fare richieste di risarcimento”, dice Sunak.

Per le piccole imprese del settore che non hanno un’assicurazione, dice che fornirà sovvenzioni in contanti di 25.000 sterline per impresa “per aiutare a superare questo periodo”.

Dice anche che le aziende del settore otterranno una “vacanza a tariffe business”.

Il cancelliere promette una sospensione di pagamento del mutuo per tre mesi

Al bilancio della scorsa settimana, il cancelliere ha impegnato 1 miliardo di sterline per sostenere le persone vulnerabili attraverso il sistema di welfare e i fondi per le difficoltà dei consigli locali.

Ma ha in programma di aumentare ulteriormente questo importo, con l’annuncio che gli istituti di credito ipotecario forniranno una sospensione di pagamento del mutuo di tre mesi per coloro che ne hanno bisogno.

“Nei prossimi giorni andrò molto più lontano per sostenere la sicurezza finanziaria delle persone”, aggiunge, promettendo di parlare con i sindacati e i gruppi imprenditoriali per organizzare un nuovo sostegno.

Ma vuole anche ribadire la sua promessa che “questa è prima di tutto un’emergenza sanitaria pubblica e promette qualsiasi risorsa di cui il servizio sanitario nazionale avrà bisogno”.

Primo Ministro: Lo Stato sta dalla parte della gente

Passiamo ora alle domande. La redattrice politica della BBC Laura Kuenssberg chiede se le aziende che devono pagare gli stipendi adesso ci rimetteranno, mentre il governo lavora sui dettagli di ciò che verrà dopo.

Il primo ministro Boris Johnson risponde: “Lo Stato chiede alla gente di fare cambiamenti considerevoli nella loro vita – è giusto che lo Stato stia dalla parte della gente mentre fa questi cambiamenti.

“Questo è quello che faremo”, aggiunge.

Vallance: I vaccini sono la risposta

Un giornalista fa riferimento a una ricerca che dice che potrebbero volerci fino a 18 mesi per tornare alla normalità e chiede a Sir Patrick Vallance se crede che sia così.

Dice che il piano attuale, che cerca di “schiacciare” la diffusione del virus, “deve essere fatto in modo che si possa pensare di rilasciarlo” e vedere se regge.

E aggiunge: “Nessuno di noi, in nessuna parte del mondo, sa ancora come farlo”.

Tuttavia, dice il direttore scientifico: “I vaccini sono la risposta a questa domanda ed è notevole il progresso che è stato fatto”.

Negli ultimi anni, sostiene che ci sarebbero voluti 20 anni per creare un vaccino, ma le cose si stanno muovendo molto più velocemente.

“Penso che saremo fortunati ad ottenere un vaccino per l’uso di massa in un anno, ma ci sono dei progressi”.

Il PM ha risposto ai commenti del pub di suo papà

Al primo ministro Boris Johnson viene chiesto del fatto che il padre sembra ignorare i consigli del governo sulla distanza sociale dicendo: “Certo che andrò in un pub, se devo andare in un pub”.

Il signor Johnson dice: “Quello che dico alle persone è che più seguiamo questo consiglio, più possibilità avremo di rallentare la malattia, di proteggere il servizio sanitario nazionale e di salvare vite umane”.

“Certo che la gente si preoccupa dei pub, ha ragione a preoccuparsi dei pub, per questo annunciamo il pacchetto straordinario”.

Sunak: Le aziende non hanno bisogno di affrettarsi a licenziare

Rishi Sunak viene interrogato sulle persone che sono state licenziate oggi, dopo l’entrata in vigore dei nuovi consigli per la distensione sociale, ed esorta gli affari a fermarsi e a prendere un po’ di fiato: “Molte imprese sono francamente in difficoltà in questo momento”, aggiunge il cancelliere. “Non hanno fatto nulla di male ma stanno guardando le loro finanze cadere da un precipizio.

Dice che i nuovi annunci che ha fatto dovrebbero “sperare di fornire rassicurazioni sul fatto che il sostegno è in arrivo”. Aggiunge il signor Sunak: “Li aiuteremo a superare tutto questo. Non hanno bisogno di affrettare queste decisioni. È meglio per loro, meglio per l’economia e meglio per tutti”.

Quale aiuto promette il Regno Unito per il business?

Come abbiamo riferito, il Primo Ministro Boris Johnson e il Cancelliere Rishi Sunak si sono impegnati a intraprendere ulteriori azioni oltre alle misure annunciate nel bilancio della scorsa settimana per aiutare le famiglie e le imprese colpite dalla diffusione del coronavirus.

Tra i nuovi aiuti appena annunciati c’è:

Prestiti garantiti dal governo per 330 miliardi di sterline a sostegno delle aziende

Un potenziale pacchetto di supporto specifico per le compagnie aeree e gli aeroporti

Un esonero di tre mesi per il pagamento del mutuo per i proprietari di un’abitazione

Sovvenzioni in contanti di 10.000 sterline per le piccole imprese

Un prolungamento della vacanza a tariffa business annunciata nel Budget

Johnson: Fiducioso nella fornitura “dalla fattoria alla tavola”.

Boris Johnson ha già esortato gli acquirenti ad essere ragionevoli quando comprano il cibo, ma gli viene chiesto di nuovo se le forniture dureranno.

Dice: “Siamo assolutamente sicuri che le nostre catene di fornitura funzioneranno e funzioneranno, e che riusciremo a far sì che le forniture di cibo dalla fattoria alla tavola.

“Pertanto la gente non dovrebbe avere alcun motivo di fare scorta o di farsi prendere dal panico”.

Johnson: Abbiamo solo poche settimane per costruire migliaia di respiratori

Interrogato sulla richiesta del governo alle aziende di iniziare a costruire respiratori, il primo ministro Boris Johnson dice che tutte le aziende vogliono “porre fine alle sofferenze”.

“Ecco perché stanno lavorando incredibilmente duramente nelle prossime settimane – e in realtà abbiamo solo poche settimane – per costruire letteralmente migliaia di respiratori”, dice.

“L’industria britannica sta rispondendo a questa sfida con un’energia incredibile”.