Londra (Milena Galasso) Il primo ministro britannico Boris Johnson ha iniziato la conferenza stampa quotidiana sul coronavirus dopo l’annuncio che le scuole inglesi chiuderanno, ma non per tutti. È affiancato da due consulenti scientifici e medici del governo, Sir Patrick Vallance e la dott.ssa Jenny Harries.

Johnson: Le scuole saranno ancora aperte per i figli dei lavoratori principali

Johnson spiega che le scuole dovranno comunque occuparsi dei figli dei principali lavoratori – come il personale del servizio sanitario nazionale – ma anche degli alunni più vulnerabili. Questo per garantire che i servizi pubblici possano continuare a funzionare.

Dice che il governo sta lavorando con gli asili nido e le scuole private per aiutare questo processo e per rendere disponibili i buoni pasto.

“Tra gli esempi di questi lavoratori chiave vi sono il personale del servizio sanitario nazionale, la polizia e i fattorini che devono poter andare al lavoro”.

“I bambini vulnerabili sono quelli che hanno un assistente sociale e quelli con piani educativi sanitari e di assistenza”.

Johnson: La chiusura delle scuole contribuirà a ridurre i casi

Boris Johnson dice che tutti devono seguire i consigli sociali per proteggere se stessi e i propri cari.

“Evitate tutti gli incontri non necessari, i pub, i club, i club, i bar e i ristoranti”, dice.

Aggiunge che la decisione di chiudere le scuole ha un impatto minore rispetto ad altre misure – come il consiglio di rimanere a casa per sette giorni se si sviluppano i sintomi, e per 14 giorni se qualcuno in casa sviluppa i sintomi. Ma “ora dobbiamo esercitare un’ulteriore pressione al ribasso” sul numero crescente di casi.

Nessun esame quest’anno, dice il segretario all’istruzione del Regno Unito

Gli esami di quest’anno non si faranno, dice Gavin Williamson. Il picco del virus sta aumentando ad un ritmo più veloce del previsto, dice, e l’adozione di queste misure “salverà la vita delle persone”.

Gli alunni otterranno le qualifiche

Il Primo Ministro dice che si assicurerà che i bambini che dovranno sostenere esami cruciali otterranno le qualifiche di cui hanno bisogno. Anche se aggiunge che, in questa fase, non può entrare nel dettaglio di come ciò potrebbe accadere.

Johnson: I bambini non dovrebbero essere lasciati con i parenti più anziani

Il primo ministro dice che i bambini non dovrebbero essere lasciati con nonni o parenti più anziani che possono essere particolarmente vulnerabili al coronavirus. “Voglio ringraziare le famiglie e gli insegnanti, tutto il personale che fa andare avanti le scuole, per il loro sacrificio”, aggiunge.

Vallance: Le scuole non sono un luogo pericoloso

Il professor Patrick Vallance dice che “la considerazione prioritaria è quella di salvare vite umane e proteggere i più vulnerabili”. Il responsabile scientifico del governo dice che il comportamento delle persone è già cambiato rispetto alle misure precedenti, ma aggiunge: “Ora dobbiamo fare in modo che il servizio sanitario nazionale, la capacità di terapia intensiva e la capacità di ventilazione non vengano sopraffatti”.

Dice che le scuole non hanno avuto bisogno di essere chiuse fin dall’inizio in quanto “non sono luoghi pericolosi” per gli alunni o gli insegnanti, “ma questa azione è necessaria ora per proteggere la capacità del NHS” e fermare la diffusione.

Harries: Nessun pericolo per i bambini

Anche la dottoressa Jenny Harries, vicedirettrice sanitaria, dice che “l’intero approccio è quello di ridurre i contatti sociali in tutta la società, ma non ha a che fare con la sicurezza dei bambini”.

PM: Non si sa quando le scuole riapriranno

Johnson dice che il coronavirus è un nemico invisibile e non è chiaro chi lo trasmette.

Sulla chiusura delle scuole, il primo ministro dice di volerla mantenere al “minimo assoluto” – ma non può dire con certezza quando le scuole riapriranno.

Altre incertezze per le scuole del Regno Unito

Chiudere le scuole a tempo indeterminato era l’annuncio che il governo non voleva fare, ma è diventato inevitabile.

I capi e gli insegnanti sono a rischio come chiunque altro, e mentre sempre più personale si è dato malato un numero crescente di scuole ha iniziato a cadere come tessere del domino sotto il peso di questa pandemia.

Anche se la decisione dà certezza per ora – le porte saranno chiuse – c’è ancora più incertezza davanti a noi.

Per quanto tempo rimarranno chiuse? Come faranno gli alunni ad affrontare l’apprendimento da casa? Chi si prenderà cura di loro? E come si comporterà la scuola nel suo nuovo ruolo di babysitter della nazione per i figli dei principali lavoratori?

Harries: Ambizione per i test a casa

La dottoressa Jenny Harries dice che il governo ha già aumentato la sua capacità di somministrazione dei test, andando verso le 25.000 unità al giorno.

“Ma man mano che andiamo avanti, è un’ambizione molto forte quella di avere un test a casa, perché non vogliamo che le persone infette arrivino in ospedale”.

Sosterremo le buone aziende per sopravvivere alla crisi del virus

Alla domanda se ci sia un tetto massimo per il sostegno alle industrie in difficoltà, Johnson ha risposto che il Cancelliere Rishi Sunak ha presentato un grande pacchetto di supporto – con 20 miliardi di sterline per sostenere il business direttamente in termini di denaro.

Il Premier dice che il governo “continuerà a guardare ai passi necessari per sostenere le buone aziende che ora si trovano in difficoltà senza alcuna colpa da parte loro”. Aggiunge di essere “assolutamente convinto che l’economia del Regno Unito tornerà molto forte e che vogliamo che queste aziende esistano” quando succederà.

Proteggeremo gli affittuari

Molte persone – soprattutto il Partito laburista dell’opposizione – hanno chiesto aiuto agli inquilini durante la crisi. Interrogato su eventuali misure future, Boris Johnson dice: “Proporremo una legislazione che aiuti gli affittuari e impedisca loro di subire sfratti senza colpa, questo genere di cose”.

“Non possiamo penalizzare le persone per aver fatto la cosa giusta, né possiamo penalizzare le persone quando si ha una crisi economica come reazione diretta ai consigli del governo per proteggere il pubblico”.

E aggiunge: “Ogni persona che si trova ad affrontare questo sconvolgimento… ha diritto alla protezione e al sostegno”.

