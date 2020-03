Londra (Milena Galasso) Boris Johnson presiede la quarta conferenza della settimana. Al suo fianco, ancora una volta il consulente medico capo del Regno Unito, il Prof. Chris Whitty, e il consulente scientifico capo, Sir Patrick Vallance.

Nell’ultima conferenza stampa televisiva quotidiana di Downing Street Johnson ha ringraziato il Paese per gli “enormi sforzi” di seguire i consigli del governo e ha detto che “possiamo invertire la tendenza entro le prossime 12 settimane”.

Johnson: Il nemico è invisibile, bisogna togliergli il mantello

Il primo ministro Boris Johnson afferma che gli scienziati britannici stanno migliorando rapidamente, stanno capendo meglio la malattia e come affrontarla. Rivela che oggi il primo paziente è stato sottoposto a uno studio su farmaci che possono curare la malattia.

Il Ministro Johnson aggiunge anche che il Paese sta migliorando nella somministrazione dei test. “Il nemico è invisibile e la risposta è rimuovergli il mantello dell’invisibilità e scoprire chi di noi ce l’ha”.

Johnson: Seguire le misure è assolutamente vitale

Boris Johnson dice anche che il Regno Unito è in trattative per acquistare un test anticorpale, “semplice come un test di gravidanza”, che riveli alle persone se hanno la malattia.

“È ancora presto, ma se funziona, ne compreremo centinaia e migliaia appena possibile”, aggiunge il premier.

Inoltre, continua a implorare il pubblico di seguire i consigli che il governo ha dato, dicendo che è “assolutamente vitale”. Chiede alle imprese di “stare al fianco dei dipendenti, dei lavoratori, come noi staremo al vostro fianco”

Riguardo alle voci su misure più severe a Londra:

Il premier britannico dice di voler sottolinea che “vogliamo vedere persone che seguono i consigli che abbiamo dato nella capitale, dove la malattia sembra aver fatto progressi più rapidi”.

Dice che ci sono già state prove di questo, come la diminuzione degli incassi nei bar e ristoranti, e un minor numero di persone sui mezzi di trasporto. Ma aggiunge che ci sono alcune aree in cui le persone non seguono i consigli come dovrebbero.

Di conseguenza il governo “potrebbe dover considerare di andare oltre”, ma non c’è “alcuna prospettiva di voler fermare il trasporto pubblico a Londra”.

Alla domanda su come verrà effettuato il test anticorpale, il medico capo del governo britannico, Chris Whitty, invita alla cautela.

“Siamo fiduciosi che ci saranno test anticorpali, ma non siamo ancora sicuri se quelli sul mercato siano quelli giusti, quindi sono in fase di test”, dice.

Whitty dice che una volta che avranno i test corretti, andranno prima agli operatori sanitari, e solo in seguito agli altri membri della società.

“Allora potremo sapere chi effettivamente ha contratto questo virus, che avrà meno probabilità di prenderlo in futuro, e potremo essere sicuri che queste persone possano tornare al lavoro”.

Dice che ci vorrà “un po’ di tempo” prima che ci siano test in numero sufficiente, e che saranno “più utili più avanti nell’epidemia che stiamo vivendo, ma faranno una grande differenza a lungo termine”.

Sale la pressione sugli ospedali di Londra – Responsabile medico capo del Regno Unito

Il Prof. Chris Whitty, medico capo del governo britannico, afferma che è necessario aumentare il numero di posti letto del servizio sanitario nazionale in grado di curare i pazienti con problemi respiratori, poiché è questo “il particolare collo di bottiglia per questa infezione”.

Il Prof Whitty ha anche avvertito che la pressione sugli ospedali di Londra stava “salendo”, e ci sono volute due settimane per vedere se le nuove misure di distanziamento sociale stessero prendendo effetto.

Johnson: Tutto questo finirà

Boris Johnson dice che il coronavirus sta “non sembra ancora rispondere al nostro intervento”.

Ma dice che, con la combinazione di misure che il governo ha proposto, il Regno Unito può “andare avanti nelle prossime 12 settimane”. Aggiunge il premier: “Non posso assicurarvi che entro la fine di giugno saremo in discesa. Non sappiamo dove siamo, per quanto tempo questa cosa andrà avanti, ma quello che posso dire è che finirà, cambieremo la situazione e io personalmente vedrò come farlo nelle prossime 12 settimane”.

Il direttore scientifico, il professor Patrick Vallance, aggiunge che siamo solo “all’inizio”, dove le misure messe in atto “dovrebbero iniziare ad avere un impatto sul tasso di crescita”.