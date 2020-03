Per gli italiani che si trovano a Londra, questi sono i numeri su cui potete fare affidamento in caso di emergenza. Si prega di consultare prima le pagine social delle istituzioni – che sono in costante aggiornamento – e contattarle per mail o telefono solo se non è realmente possibile reperire le informazioni di cui si ha bisogno.

Ambasciata

Telefonare in orario di ufficio: 0044 (0) 20 7312 2200

e-mail: ambasciata.londra@esteri.it

Consolato Generale a Londra

Telefonare in orario di ufficio:

+44 (0) 20 7936 5928

+44 (0) 20 7936 5930

+44 (0) 20 7936 5931

+44 (0) 20 7936 5942

+44 (0) 20 7822 7103

+44 (0) 7850 752895 (dopo le ore 18 nei giorni feriali e nel fine settimana)

e-mail: sociale.londra@esteri.it

Per chi si trova a Edimburgo invece:

Consolato Generale a Edimburgo (per Scozia e Irlanda del Nord)

Telefono: 0044 (0) 7713159591

e-mail: consolato.edimburgo@esteri.it