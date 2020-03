Tweet on Twitter

(Milena Galasso) Caffè, pub e ristoranti devono chiudere da stasera, ad eccezione dei take away, ha dichiarato il primo ministro britannico Boris Johnson durante la conferenza stampa di oggi.

Anche a tutti i locali notturni, teatri, cinema, palestre e centri ricreativi del Regno Unito è stato detto di chiudere “appena possibile”.

sono state concordate da tutti i governi decentrati del Regno Unito.

Queste “misure senza precedenti” – che sono state concordate da tutti i governi decentrati del Regno Unito – sono temporanee, ha sottolineato il Primo ministro, “Saremo in grado di salvare letteralmente migliaia di vite, se intraprendiamo azioni insieme e facciamo sacrifici”. Le misure adottate saranno riesaminate ogni mese.

PM: Non uscire stasera

Le misure saranno prese in considerazione con il passare del tempo, dice Boris Johnson. Ma sottolinea che la gente non dovrebbe uscire stasera in questi luoghi.

“Vogliamo che restiate a casa per proteggere il servizio sanitario nazionale e salvare vite umane”, aggiunge, “supereremo tutto questo – lo supereremo insieme e sconfiggeremo questo virus”. Si dice inoltre fiducioso che l’economia del Regno Unito possa riprendersi.

Questo è senza precedenti, dice il cancelliere

Il cancelliere Rishi Sunak dice che l’intervento economico che annuncia è senza precedenti ma necessario per salvare vite umane.

Dice di sapere che la gente è preoccupata e che richiederà uno sforzo collettivo.

Il governo sta istituendo un programma di mantenimento del posto di lavoro e i datori di lavoro possono ottenere una sovvenzione per coprire la maggior parte degli stipendi, dice. “Nessuna azienda pagherà l’IVA fino alla fine di giugno”.

Inoltre, il governo pagherà l’80% degli stipendi per i dipendenti che non lavorano, fino a 2.500 sterline al mese. I lavoratori autonomi otterranno il Credito Universale completo ad un tasso equivalente alla retribuzione per malattia prevista dalla legge, e un ulteriore miliardo di sterline per coprire il 30% dei costi di affitto della casa.

Il Cancelliere promette poi ulteriori misure la prossima settimana per garantire che le grandi e medie imprese possano accedere al credito di cui hanno bisogno. Conclude dicendo: “Di fronte a un momento che definisce la generazione, vogliamo ricordare che siamo rimasti uniti”, ha detto il cancelliere.

L’ex segretario alla sanità accoglie con favore le misure

L’ex segretario alla Sanità Jeremy Hunt ha twittato che le misure di chiusura dei pub e di altri spazi pubblici sono “assolutamente essenziali per fare questo dato che gli ospedali a pressione, specialmente a Londra, sono sotto pressione”.

La gente ha già fatto uno sforzo enorme, dice il PM

Alla domanda su cosa sia cambiato per decidere di introdurre queste misure, il signor Johnson ha risposto che la gente ha fatto un enorme sforzo negli ultimi quattro o cinque giorni. C’è già stata un’enorme riduzione del numero di persone che vanno nei pub.

Necessaria una diminuzione degli incontri sociali non necessari di almeno il 75% per realizzare una “curva” di contagio.

Un grande sforzo per ottenere dei ventilatori, dice il PM

C’è uno “sforzo enorme” in corso per assicurarsi che ci siano abbastanza ventilatori e spazi di terapia intensiva per tutti coloro che hanno il virus, dice il primo ministro.

Gli viene chiesto anche della festa della mamma di questa domenica, e dice che tutti dovrebbero pensare attentamente al rischio di trasmissione del virus, dove chiunque ne sia affetto è anziano o si trova in un gruppo sanitario vulnerabile.

Alla domanda se vedrà la propria madre, ha risposto che domenica lavorerà molto duramente.

Le principali reti di trasporto “non saranno chiuse”.

Per quanto riguarda i trasporti, Boris Johnson dice – in risposta a una domanda – che il governo non vuole imporre severe restrizioni alle principali reti di trasporto.

“I trasporti sono fondamentali per la nostra capacità di fornire servizi pubblici vitali.

“Sono stato abbastanza chiaro sul fatto che non vogliamo, per esempio, immobilizzare la metropolitana o le nostre principali reti di trasporto.

“E’ semplicemente troppo importante per la fornitura di servizi pubblici fondamentali”.

I bambini possono andare al parco?

Al vicecapo medico Jenny Harries – che è presente alla conferenza stampa con il primo ministro e il cancelliere – viene chiesto se i bambini possono ancora andare al parco e avere appuntamenti di gioco con i loro amici.

C’è un equilibrio da trovare “tra il mantenimento del benessere fisico e mentale”, dice.

“Non stiamo dicendo di non uscire. Stiamo dicendo di andare fuori, ma in modo da ridurre i contatti sociali.

“Vogliamo tanto che i bambini facciano esercizio fisico, ma non in gruppo”.

Quello che stiamo facendo è straordinario, dice il PM

“Capisco come si sente la gente” Ma, dice a chi “va contro il chiaro consiglio” degli esperti, metterebbe a rischio nono solo la propria vita e quella della propria famiglia – ma “mettete in pericolo la comunità” e rende più difficile aiutare il servizio sanitario nazionale e salvare vite umane.

Equipaggiamento di protezione “non manca”.

Alla dott.ssa Jenny Harries viene chiesto di fornire dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti e maschere per il personale medico.

“Al momento il Paese dispone di una fornitura di DPI perfettamente adeguata”, risponde.

“Ci sono state alcune consegne differenziate in alcune aree che hanno suscitato una certa preoccupazione.

“La questione è ora completamente risolta – nelle ultime 24 ore abbiamo creato una catena di fornitura di DPI completamente separata”.

Non possiamo proibire ogni forma di socializzazione”.

“Non possiamo proibire ogni forma di socializzazione”, ammette il primo ministro. Ma il rischio non è solo per i giovani, dice, il rischio è che “diventino vettori della malattia per i parenti anziani con conseguenze potenzialmente fatali”.

E aggiunge: “Chiediamo alla gente di pensarci”.

Noi sosterremo le aziende, dice il Premier

“È straziante pensare alle aziende che si troveranno in difficoltà”, dice Boris Johnson.

Per questo motivo il governo annuncia anche un pacchetto di sostegno “non solo per le imprese ma anche per i singoli lavoratori”, aggiunge.

Dice che il suo messaggio alle imprese è: “Noi vi sosterremo e speriamo che voi sosterrete i vostri lavoratori”.