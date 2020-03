Londra (Milena Galasso) Per sostenere le aziende nel Regno Unito, i governi di Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord hanno annunciato una serie di pacchetti Business Rate e Cash Grant per aiutarle a superare l’epidemia di coronavirus.

Tassi d’affari e sussidi in contanti in Inghilterra

Gli annunci di Business Rate Relief nel Budget 2020 sono stati estesi a seguito della pandemia di coronavirus. Ciò significa che lo sconto Business Rates Retail Discount sarà ora disponibile per tutte le aziende che occupano immobili al dettaglio, per il tempo libero e per l’ospitalità per il 2020/21, riducendo nella maggior parte dei casi la fattura Business Rates per il 2020/21 a zero.

Inoltre, è stato annunciato un finanziamento di 25.000 sterline per le aziende più piccole che occupano immobili per la vendita al dettaglio, il tempo libero e l’ospitalità. Si tratterà di aziende con un valore imponibile compreso tra le 15.000 e le 51.000 sterline.

È stato annunciato anche un finanziamento di 10.000 sterline per tutte le imprese, qualunque sia il loro settore, che già ricevono un’agevolazione tariffaria per le piccole imprese o per le zone rurali. Le imprese non avranno bisogno di richiedere il finanziamento della sovvenzione, sarete contattati dal vostro ente locale.

Come parte del pacchetto di sostegno alle tariffe per le imprese, l’agevolazione del 100% per il 2020/21 è stata estesa agli asili nido per sostenerli in questo difficile momento.

Tassi di affari e sovvenzioni in contanti in Irlanda del Nord

Il Ministro delle Finanze dell’Irlanda del Nord ha annunciato un pacchetto di tassi d’emergenza da 100 milioni di sterline per aiutare le imprese dell’Irlanda del Nord colpite da COVID-19. Questo include una sovvenzione di 10.000 sterline da erogare a tutte le piccole imprese che possono beneficiare dello Small Business Rate Relief Scheme e una sovvenzione di 25.000 sterline da erogare alle aziende dei settori dell’ospitalità, del turismo e del commercio al dettaglio con un valore imponibile da 15.000 sterline fino a 51.000 sterline.

Ritardo nella fatturazione delle tariffe

Le bollette tariffarie per il 2020/21 dovevano essere emesse nell’aprile 2020. Per evitare di esercitare pressioni finanziarie sui contribuenti interessati da COVID-19, le fatture dei tassi non saranno emesse fino a giugno 2020.

Ciò avverrà automaticamente. I pagatori non devono richiedere il rinvio della loro fattura fino a giugno 2020.

Quando le fatture saranno emesse a giugno 2020, i pagatori possono ancora scegliere di pagare la loro fattura in rate mensili tra giugno 2020 e marzo 2021.

I piani di pagamento mensili per gli addebiti diretti saranno aggiornati automaticamente per incassare i pagamenti tra giugno 2020 e marzo 2021.

Esonero tariffe per le imprese

Ci sarà un esonero di tre mesi per tutti i pagatori di tariffe business, esclusi il settore pubblico e i servizi pubblici.

Ciò significa che non saranno applicate tariffe per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020. Ciò riduce automaticamente del 25% la fattura annuale 2020-21 per i contribuenti aziendali. Questo importo non deve essere restituito.

Alleggerimento del tasso di cambio per le piccole imprese

Il regime di agevolazioni tariffarie per le piccole imprese continuerà nel 2020-21. I tassi di sgravio e le soglie di ammissibilità non sono cambiati.

Riduzione del tasso di disagio

Lo schema Hardship Rate Relief è disponibile per i pagatori di tariffe non nazionali che sono stati colpiti da circostanze eccezionali.

Tuttavia, in qualsiasi momento in cui un pagatore di tariffe incontra difficoltà nel pagare una fattura per il pagamento di una tariffa commerciale, è incoraggiato a contattare LPS il prima possibile, poiché nella maggior parte dei casi si possono mettere in atto accordi di pagamento per fornire assistenza.

L’alleggerimento del tasso di difficoltà è disponibile solo sulle tariffe dovute – pertanto, non sarà possibile richiederlo per aprile maggio e giugno 2020. Tuttavia, se la vostra azienda è stata colpita durante i mesi di febbraio e marzo 2020, potete fare domanda.

Tariffe commerciali e sussidi in contanti in Scozia

La segretaria dell’economia Fiona Hyslop ha illustrato le azioni intraprese dal governo scozzese per sostenere le imprese in questo periodo:

Un anno intero di sgravio delle tariffe non nazionali al 100% per il commercio al dettaglio, l’ospitalità e il turismo.

Sovvenzioni di 10.000 sterline per le piccole imprese che ricevono lo Small Business Bonus Scheme o il Rural Relief.

Sovvenzioni di 25.000 sterline per l’ospitalità, il tempo libero e la vendita al dettaglio con un valore imponibile compreso tra 18.000 e 51.000 sterline.

1,6% di sollievo per tutte le proprietà, congelando di fatto il tasso di sterline l’anno prossimo.

Sollecitare le autorità locali ad allentare le regole di pianificazione per consentire ai pub e ai ristoranti di operare temporaneamente come takeaway.

Prorogare la data del go live per il sistema di restituzione del deposito a luglio 2022.

Interrompere l’introduzione del Visitor Levy Bill.

Sostegno alle imprese in caso di emergenza

È stata annunciata una linea telefonica di assistenza – 0300 303 0660 – che fornisce alle aziende di tutta la Scozia consigli e indicazioni su COVID-19 ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30. Chi chiama deve selezionare l’opzione ‘1’ per parlare con il team dedicato di COVID-19.

Tariffe commerciali e sovvenzioni in contanti in Galles

Il governo gallese ha definito una serie di misure volte a fornire un sostegno finanziario di emergenza alle piccole imprese:

I negozi, le imprese per il tempo libero e l’ospitalità con un valore imponibile pari o inferiore a 51.000 sterline riceveranno uno sgravio del 100% delle tariffe commerciali e i pub con un valore imponibile compreso tra le 51.000 e le 100.000 sterline riceveranno una riduzione di 5.000 sterline sul loro conto.

L’ampliamento di questo sostegno prevede un nuovo pacchetto che prevede nel 2020/21, per le attività commerciali al dettaglio, ricreative e di ospitalità in Galles, uno sgravio di un anno sulle tariffe commerciali e una sovvenzione di 25.000 sterline per le attività commerciali al dettaglio, ricreative e di ospitalità con un valore imponibile compreso tra le 12.001 e le 51.000 sterline.

Fornisce inoltre una sovvenzione di 10.000 sterline a tutte le aziende che possono beneficiare di un’agevolazione sulle tariffe per le piccole imprese con un valore imponibile pari o inferiore a 12.000 sterline.

Le aziende che si qualificano per questo sostegno non dovranno fare nulla per richiedere questo programma. Questo sarà gestito attraverso il sistema delle tariffe per le piccole imprese. Non è necessario contattare la vostra autorità locale per questo, riceverete informazioni a tempo debito

Ferie di rimborso del capitale

La Development Bank of Wales offrirà a tutti i suoi clienti commerciali un esonero di tre mesi per il rimborso del capitale per aiutarli a gestire le ricadute finanziarie del virus.

Linea di assistenza per le imprese del Galles

È possibile ottenere aiuto per la propria attività online, oppure chiamando il numero verde Business Wales Helpline al numero 0300 060 3000, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17:30.