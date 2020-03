Tweet on Twitter

Share on Facebook

Il governo britannico, a seguito delle misure restrittive annunciate ieri dal Primo Ministro Boris Johnson ha messo a disposizione una guida per ottemperare alle richieste avanzate ai cittadini per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Qui il link della guida in lingua inglese.

Per agevolare la comprensione del testo e fornire assistenza in questo momento di emergenza, la redazione de L’ItaloEuropeo e di LondonONEradio ha provveduto a redigere la traduzione in lingua italiana:

Guida completa “Rimanere a casa e lontano dagli altri”

NUOVE REGOLE PER STARE A CASA E LONTANO DAGLI ALTRI

La singola azione più importante che tutti noi possiamo intraprendere, nella lotta contro il coronavirus, è quella di rimanere a casa per proteggere il servizio sanitario nazionale e salvare delle vite.

Quando ridurremo il nostro contatto quotidiano con le altre persone, ridurremo la diffusione dell’infezione. Che è il motivo per cui il governo sta ora (23 marzo 2020) introducendo tre nuove misure:

Richiedere alle persone di rimanere a casa, tranne che per scopi molto limitati

2 Procedere con la chiusura dei negozi non essenziali e degli spazi comuni

Vietare tutti i raduni di più di due persone in pubblico

Ogni cittadino deve rispettare queste nuove misure. Le autorità competenti, compresa la polizia, saranno dotati di poteri di farle rispettare – anche attraverso comminazione di multe e dispersione di raduni.

Queste misure hanno effetto immediato. Il Governo riesaminerà queste misure in tre settimane, e se possibile le misure verranno allora allentate.

STARE A CASA

Si dovrebbe uscire di casa solo per uno di questi quattro motivi.

Per acquistare generi di prima necessità , ad esempio cibo e medicinali, limitando comunque il più possibile le uscite.

, ad esempio cibo e medicinali, limitando comunque il più possibile le uscite. Praticare esercizio fisico una volta al giorno , per esempio una corsa, una camminata o un’uscita in bicicletta – da soli o con i soggetti che vivono con voi.

, per esempio una corsa, una camminata o un’uscita in bicicletta – da soli o con i soggetti che vivono con voi. Per qualsiasi necessità medica , o per fornire assistenza o per aiutare una persona vulnerabile.

, o per fornire assistenza o per aiutare una persona vulnerabile. Spostarsi da e per il lavoro, ove non è possibile lavorare da casa.

Questi quattro motivi costituiscono un’eccezione – anche quando si svolgono queste attività, si dovrebbe ridurre al minimo il tempo trascorso fuori casa e assicurarsi di essere a 2 metri di distanza da chiunque non viva con voi.

Queste misure devono essere seguite da tutti. Una guida separata è disponibile per gli individui o le famiglie che sono in autoisolmento, e per i più vulnerabili che hanno bisogno di essere protetti.

Se lavorate in un settore essenziale, o se vostro figlio è stato identificato come vulnerabile, potete

continuare a portare i vostri figli a scuola. Se i genitori non vivono nella stessa casa, i bambini

minori di 18 anni possono spostarsi tra le case dei loro genitori

CHIUSURA DI NEGOZI E SPAZI PUBBLICI NON ESSENZIALI

La settimana scorsa il Governo ha ordinato la chiusura di alcuni esercizi commerciali – tra cui pub, cinema e teatri.

Il Governo sta ora estendendo questo ordine ad un’ulteriore serie di attività commerciali e ad altri locali commerciali, compresi:

tutti i negozi al dettaglio non essenziali – questo comprenderà negozi di abbigliamento e di elettronica; parrucchieri, saloni di bellezza e centri estetici; mercati all’aperto e al coperto, esclusi i negozi di alimentari

– questo comprenderà negozi di abbigliamento e di elettronica; parrucchieri, saloni di bellezza e centri estetici; mercati all’aperto e al coperto, esclusi i negozi di alimentari biblioteche, centri ricreativi e centri sociali

Strutture ricreative , come piste da bowling, sale giochi, palestre e campi gioco.

, come piste da bowling, sale giochi, palestre e campi gioco. Spazi comuni all’interno dei parchi , come campi da gioco, campi sportivi e palestre all’aperto.

, come campi da gioco, campi sportivi e palestre all’aperto. luoghi di culto , ad eccezione della celebrazione di funerali con la partecipazione dei familiari.

, ad eccezione della celebrazione di funerali con la partecipazione dei familiari. alberghi, ostelli, bed and breakfast, campeggi, parcheggi per roulotte e pensioni per

uso commerciale/turistico (ad eccezione dei residenti permanenti e i lavoratori essenziale).

INTERRUZIONE DEGLI INCONTRI PUBBLICI

Per assicurarsi che le persone rimangano a casa il governo sta anche vietando tutti le riunioni pubbliche di più di due persone.

Ci sono solo due eccezioni a questa regola:

quando il raduno in pubblico è di un gruppo di persone che vivono insieme – questo significa che un genitore può, ad esempio, portare i figli nei negozi se non c’è la possibilità di lasciarli a casa.

quando il raduno è essenziale per il lavoro – ma i lavoratori dovrebbero cercare di ridurre al minimo le riunioni e altri incontri sul posto di lavoro.

Inoltre, il governo sta vietando gli eventi sociali, compresi i matrimoni, i battesimi e altre cerimonie religiose. Sono esclusi i funerali, ai quali possono partecipare i parenti stretti.

REALIZZAZIONE DI QUESTE NUOVE MISURE

Queste misure ridurranno il nostro contatto quotidiano con le altre persone. Sono una parte vitale dei nostri sforzi per ridurre il tasso di trasmissione del coronavirus.

Ogni cittadino è tenuto a rispettare queste nuove misure.

Il Governo si assicurerà quindi che la polizia e le altre autorità competenti abbiano il potere di

Farle rispettare, anche attraverso la comminazione di multe e la dispersione di raduni vietati.

Inizialmente avranno durata di tre settimane a partire dal 23 marzo, a quel punto il Governo le esaminerà e se possibile procederà a ridurre i divieti.