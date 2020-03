Il governo britannico ha messo a disposizione una guida per procedere con l’autoisolamento delle famiglie con possibile infezione da coronavirus, per ridurre il rischio di contagio. Qui il link della guida in lingua inglese.

Per agevolare la comprensione del testo e fornire assistenza in questo momento di emergenza, la redazione de L’ItaloEuropeo e di LondonONEradio ha provveduto a redigere la traduzione in lingua italiana:

Rimanere a casa: guida per le famiglie con possibile infezione da coronavirus (COVID-19)

Sintomi

I sintomi più comuni del coronavirus (COVID-19) sono una recente insorgenza di:

nuova tosse continua e/o

alta temperatura

Per la maggior parte delle persone, il coronavirus (COVID-19) sarà una malattia mite.

Messaggi principali

se vivete da soli e avete sintomi di malattia coronavirus (COVID-19), per quanto lievi, rimanete a casa per 7 giorni da quando sono iniziati i sintomi.

se vivi con altri e sei il primo in famiglia ad avere sintomi di coronavirus, allora devi rimanere a casa per 7 giorni, ma anche tutti gli altri membri della famiglia, anche se stanno bene, devono rimanere a casa e non uscire per 14 giorni. Il periodo di 14 giorni inizia dal giorno in cui la prima persona in casa si è ammalata.

Per ogni altro membro della famiglia che inizi a mostrare i sintomi, tutti devono rimanere a casa per 7 giorni a partire da quando i sintomi sono apparsi, indipendentemente dal giorno del periodo di isolamento originale di 14 giorni in cui si trovavano.

è probabile che le persone che vivono all’interno di una famiglia si infettino a vicenda o siano già infette. Rimanendo a casa per 14 giorni si riduce notevolmente la quantità complessiva di infezione che il nucleo familiare potrebbe trasmettere ad altri nella comunità.

se è possibile, allontanare da casa qualsiasi persona vulnerabile (come gli anziani e le persone con problemi di salute), per tutta la durata del periodo di isolamento domiciliare

se non potete allontanare le persone vulnerabili da casa vostra, state il più lontano possibile da loro

se si hanno sintomi di coronavirus:

non andare in un ambulatorio medico, in farmacia o in ospedale

andare in un ambulatorio medico, in farmacia o in ospedale non c’è bisogno di contattare il 111 per avvertire che procederai con l’autoisolamento

il test per il coronavirus non è necessario se si rimane a casa

pianificare in anticipo e chiedere aiuto agli altri per assicurarsi che si possa rimanere a casa senza disagi e considerare cosa si può fare per le persone vulnerabili della famiglia

chiedete al vostro datore di lavoro, ai vostri amici e ai vostri familiari di aiutarvi a reperire le cose di cui avete bisogno per rimanere a casa

lavarsi le mani regolarmente per 20 secondi, ogni volta con acqua e sapone, o usare il disinfettante per le mani

se credete di non poter affrontare i vostri sintomi a casa, oppure le vostre condizioni peggiorano, o i vostri sintomi non migliorano dopo 7 giorni, allora utilizzate il servizio dell’NHS 111 online. Se non avete accesso a Internet, chiamate il l’111. Per un’emergenza medica chiamate il numero 999

Per chi è questa guida

Questa guida è destinata a:

persone con sintomi che possono essere causati da coronavirus e che non necessitano di cure ospedaliere, che devono dunque rimanere a casa fino a quando non stanno bene

coloro che vivono in famiglie con qualcuno che manifesta sintomi che possono essere causati dal coronavirus

Come prepararsi ora

Fai un piano per la tua casa o la tua famiglia

La cosa migliore che potete fare ora è pianificare come adattare la vostra routine quotidiana, e quella degli altri nella vostra casa, seguendo questi consigli. Alcuni dei modi in cui potreste prepararvi includono:

parlare con i vostri vicini e familiari e scambiarvi i vostri contatti domestici

considerare e pianificare cosa fare per le persone vulnerabili che vivono con voi

creare una lista di contatti con i numeri di telefono dei vicini, delle scuole, del datore di lavoro, del farmacista, dell’NHS 111

predisporre conti per lo shopping online, se possibile

La mia famiglia sarà sottoposta a test se pensiamo di avere sintomi del coronavirus?

Il test per il coronavirus non è necessario se si rimane a casa.

Perché stare a casa è molto importante

È molto importante che gli individui con sintomi che possono essere dovuti al coronavirus e i loro familiari rimangano a casa. Rimanere a casa aiuterà a controllare la diffusione del virus nei confronti di amici, della comunità in generale e in particolare dei più vulnerabili.

Le persone con sintomi che vivono da sole dovrebbero rimanere a casa per 7 giorni dopo l’insorgenza dei loro sintomi. In questo modo si riduce il rischio di contagiare gli altri.

Se vivete con altre persone e voi o uno di loro ha dei sintomi che possono essere causati dal coronavirus, i membri della famiglia devono rimanere a casa e non lasciare la casa per 14 giorni. Se possibile, non dovreste uscire nemmeno per comprare cibo o altri generi di prima necessità, a parte l’esercizio fisico, che deve comunque essere eseguito a distanza di sicurezza dagli altri. Il periodo di 14 giorni inizia dal giorno in cui la prima persona in casa vostra ha manifestato sintomi.

Se non è possibile, allora dovreste limitare allo stretto necessario i contatti con le persone quando uscite di casa per fare provviste.

È probabile che le persone che vivono all’interno di un nucleo familiare si infettino a vicenda o che siano già infette. Rimanendo a casa per 14 giorni si riduce notevolmente la quantità complessiva di infezione che il nucleo familiare potrebbe trasmettere ad altri nella comunità.

Rimanere a casa può essere difficile e frustrante, ma ci sono cose che si possono fare per rendere tutto più facile. Queste includono:

pianificare in anticipo e pensare a ciò di cui avrete bisogno per poter rimanere a casa per tutti i 7 o 14 giorni

parlate con il vostro datore di lavoro, amici e familiari per chiedere il loro aiuto per poter disporre di tutto il necessario durante il vostro soggiorno a casa

pensare e pianificare come procurarsi il cibo e gli altri prodotti indispensabili, come i farmaci, di cui avrete bisogno durante questo periodo

chiedete ad amici o familiari di procurarvi tutto ciò di cui avete bisogno o ordinate i prodotti online, ma assicuratevi che questi siano lasciati fuori da casa vostra

assicuratevi di rimanere in contatto con amici e familiari al telefono o attraverso i social media

Pensate alle cose che potete fare durante il vostro soggiorno a casa. Le persone che hanno completato con successo un periodo di permanenza a casa si sono tenute impegnate in attività come cucinare, leggere, seguire corsi online e guardare film.

Molte persone trovano utile pianificare i 14 giorni completi, come ad esempio su un calendario suddividendo le attività nelle varie ore della giornata. Può anche essere utile pianificare in anticipo ciò che si farà se, ad esempio, qualcuno in casa si sentisse molto peggio, ad esempio se avesse difficoltà a respirare.

Quando vi sentirete meglio, ricordate che l’esercizio fisico può essere positivo per il vostro benessere. Cercate corsi online che possono aiutarvi a fare esercizio fisico leggero a casa vostra

Durante la vostra permanenza a casa, assicuratevi di fare le seguenti cose

Rimanete a casa

Voi e tutti i membri della famiglia dovete rimanere a casa. Non andate al lavoro, a scuola o nelle aree pubbliche e non usate i mezzi pubblici o i taxi.

Se possibile, non dovreste uscire nemmeno per comprare cibo o altri generi di prima necessità, a parte l’esercizio fisico, e in tal caso a distanza di sicurezza dagli altri. Il periodo di 14 giorni inizia dal giorno in cui la prima persona a casa vostra si è ammalata.

Se avete bisogno di aiuto per fare la spesa, per prendere le medicine o per portare a spasso il cane, dovrete chiedere ad amici o parenti. In alternativa, potete ordinare i medicinali per telefono o online. Potete anche ordinare la spesa e altri prodotti online. Assicuratevi di dire agli autisti di consegna di lasciare gli articoli all’esterno per il ritiro. L’autista di consegna non deve entrare in casa vostra.

Se vivete con bambini

Continuate a seguire questa guida al meglio delle vostre capacità, tuttavia, siamo consapevoli che non tutte queste misure saranno possibili.

Ciò che abbiamo visto finora è che i bambini affetti da coronavirus sembrano essere meno colpiti. È comunque importante fare del proprio meglio per seguire queste indicazioni.

Se avete una persona vulnerabile che vive con voi

Ridurre al minimo il tempo che i membri vulnerabili della famiglia trascorrono in spazi comuni come cucine, bagni e aree di soggiorno, e mantenere gli spazi comuni ben ventilati.

Tenete 2 metri (3 passi) di distanza dalle persone vulnerabili con cui vivete e incoraggiatele a dormire in un letto diverso, ove possibile. Se possibile, dovrebbero usare un bagno separato dal resto della famiglia. Assicuratevi che utilizzino asciugamani separati dalle altre persone della vostra casa, sia per asciugarsi dopo il bagno o la doccia, sia per l’igiene delle mani.

Se condividete il bagno e la toilette con una persona vulnerabile, è importante pulirli ogni volta che li usate (ad esempio, per pulire le superfici con cui siete venuti a contatto). Un altro suggerimento è quello di considerare la possibilità di stabilire dei turni per il bagno, con la persona vulnerabile che utilizza per prima cosa i servizi.

Se condividete la cucina con una persona vulnerabile, evitate di usarla mentre è presente. Se può, dovrebbe portare i pasti nella sua stanza per mangiare. Se ne avete una, usate una lavastoviglie per pulire e asciugare le stoviglie e le posate usate dalla famiglia. Se questo non è possibile, lavatele con il vostro solito detersivo e acqua calda e asciugatele bene. Se la persona vulnerabile usa i propri utensili, ricordatevi di usare un canovaccio separato per asciugarli.

Ci rendiamo conto che per alcune persone sarà difficile separarsi dagli altri a casa. Dovreste fare del vostro meglio per seguire questa guida e tutti nella vostra casa dovrebbero lavarsi regolarmente le mani, evitare di toccare il viso e pulire le superfici che vengono toccate frequentemente.

Se si sta allattando al seno mentre si è infetti

Attualmente non ci sono prove che suggeriscono che il virus possa essere trasmesso attraverso il latte materno. L’infezione può diffondersi al bambino allo stesso modo di chiunque sia a stretto contatto con voi. L’evidenza attuale è che i bambini con il coronavirus hanno sintomi molto meno gravi degli adulti. I benefici dell’allattamento al seno superano i potenziali rischi di trasmissione del virus attraverso il latte materno o a stretto contatto; tuttavia, questa sarà una decisione individuale e potrà essere discussa telefonicamente con l’ostetrica, l’operatore sanitario o il medico di famiglia.

Se lei o un membro della sua famiglia sta allattando con latte artificiale, dovreste sterilizzare attentamente l’apparecchiatura prima di ogni utilizzo. Non dovreste condividere i biberon o il tiralatte con altre persone.

Potete trovare maggiori informazioni sul sito web del Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.

Pulizia e smaltimento dei rifiuti

Per la pulizia si dovrebbero usare i soliti prodotti per la casa, come detersivi e candeggina, in quanto questi saranno molto efficaci per eliminare il virus dalle superfici. Pulire le superfici che vengono toccate frequentemente, come le maniglie delle porte, i corrimano, i telecomandi e i piani dei tavoli. Questo è particolarmente importante se in casa c’è una persona anziana o vulnerabile.

I rifiuti personali (come i fazzoletti usati) e gli stracci per la pulizia monouso possono essere conservati in modo sicuro all’interno di sacchetti per la spazzatura monouso. Questi sacchetti devono essere messi in un altro sacchetto, legati in modo sicuro e tenuti separati dagli altri rifiuti. Questi devono essere messi da parte per almeno 72 ore prima di essere gettati nel solito cestino dei rifiuti domestici esterno.

Gli altri rifiuti domestici possono essere smaltiti normalmente.

Lavanderia

Per ridurre al minimo la possibilità di dispersione del virus nell’aria, non agitare i panni sporchi.

Lavare i capi secondo le istruzioni del produttore. Tutti i panni sporchi possono essere lavati nello stesso carico.

Se non si dispone di una lavatrice, attendere altre 72 ore dopo la fine del periodo di isolamento di 7 giorni (per l’isolamento individuale) o di 14 giorni (per le abitazioni), quando è possibile portare la biancheria in una lavanderia pubblica.

Cosa potete fare per aiutarvi a stare meglio

Bere acqua per mantenersi idratati; si dovrebbe bere abbastanza durante il giorno in modo che l’urina sia di un colore chiaro e chiaro. Potete usare farmaci da banco, come il paracetamolo, per alleviare alcuni dei vostri sintomi. Usateli secondo le istruzioni riportate sulla confezione o sull’etichetta e non superate la dose consigliata.

Se voi o la vostra famiglia avete bisogno di consultare un medico

Richiedere prontamente assistenza medica se la vostra malattia o la malattia di un membro della famiglia sta peggiorando. Se non si tratta di un’emergenza, contattate il NHS 111 online. Se non avete accesso a internet, chiamate il NHS 111. Se si tratta di un’emergenza e dovete chiamare un’ambulanza, chiamate il 999 e informate il gestore o l’operatore della chiamata che voi o il vostro parente avete sintomi di coronavirus.

Tutti gli appuntamenti medici e dentistici di routine dovrebbero essere cancellati mentre voi e la famiglia siete a casa. Se siete preoccupati o vi è stato chiesto di partecipare di persona nel periodo in cui siete a casa in isolamento, discutetene prima con il vostro contatto medico (ad esempio, il vostro medico di famiglia, l’ospedale locale o il servizio ambulatoriale), utilizzando il numero da loro fornito. Se le vostre preoccupazioni sono legate ai sintomi del coronavirus, contattate il NHS 111 online. Se non avete accesso a Internet, chiamate il NHS 111.

Lavarsi le mani spesso

Pulire le mani frequentemente ogni giorno lavandole con acqua e sapone per 20 secondi o usando il disinfettante per le mani. Questo aiuterà a proteggere voi e le persone con cui vivete. Questo passo è uno dei modi più efficaci per ridurre il rischio di trasmettere l’infezione ad altri.

Coprire la tosse e gli starnuti

Coprire la bocca e il naso con fazzoletti usa e getta quando si tossisce o si starnutisce. Se non ne avete uno a portata di mano, starnutite nell’incavo del gomito, non nella mano.

Smaltire i fazzoletti in un sacchetto della spazzatura monouso e lavarsi immediatamente le mani con acqua e sapone o usare un disinfettante per le mani.

Mascherine

Si sconsiglia l’uso di maschere facciali come mezzo efficace per prevenire la diffusione dell’infezione. Le maschere facciali svolgono un ruolo importante in ambienti clinici, come gli ospedali, ma ci sono pochissime prove di benefici derivanti dal loro uso al di fuori di questi ambienti.

Non ricevere visitatori a casa tua

Non invitare o permettere ai visitatori, come altri amici e familiari, di entrare in casa vostra. Se volete parlare con qualcuno che non fa parte della vostra famiglia, usate il telefono o i social media.

Se voi o un membro della famiglia ricevete assistenza essenziale a casa vostra, gli assistenti dovrebbero continuare a farvi visita. I badanti riceveranno maschere e guanti per ridurre il rischio di trasmissione dell’infezione.

Se avete animali domestici in casa

Attualmente non vi sono prove che animali da compagnia/animali domestici come cani e gatti possano essere infettati dal coronavirus.

Prendersi cura del proprio benessere durante la permanenza a casa

Sappiamo che stare a casa per un periodo prolungato può essere difficile, frustrante e solitario per alcune persone e che voi o altri membri della famiglia potreste sentirvi a disagio. Può essere particolarmente impegnativo se non si ha molto spazio o accesso a un giardino.

È importante ricordarsi di prendersi cura della propria mente, oltre che del proprio corpo, e di trovare sostegno in caso di bisogno. Rimanete in contatto con la famiglia e gli amici al telefono o sui social media. Ci sono anche fonti di supporto e informazioni che possono aiutare, come il sito web Every Mind Matters.

Pensate alle cose che potete fare durante il vostro tempo a casa. Le persone che non hanno voglia di stare a casa per una settimana si sono tenute impegnate in attività come cucinare, leggere, imparare online e guardare film. Se vi sentite abbastanza bene potete partecipare a un esercizio leggero all’interno della vostra casa o del giardino.

Molte persone trovano utile ricordare a se stesse perché quello che fanno è così importante. Speriamo che nessuno dei vostri familiari soffra più dei sintomi dell’influenza. Ma alcune persone sono gravemente colpite dal coronavirus, in particolare gli anziani e le persone con determinate condizioni mediche. Rimanendo a casa, proteggete la vita degli altri e fate in modo che il servizio sanitario nazionale non venga sopraffatto.

Porre fine all’autoisolamento e all’isolamento della casa

Autoisolamento

Se siete stati sintomatici, potete porre fine alla vostra autoisolamento dopo 7 giorni. Il periodo di 7 giorni inizia dal giorno in cui vi siete ammalati

Isolamento della casa

Se si vive con gli altri, tutti i membri della famiglia che rimangono in buona salute possono finire l’isolamento della casa dopo 14 giorni. Il periodo di 14 giorni inizia dal giorno in cui la malattia è iniziata nella prima persona che si è ammalata. Quattordici giorni è il periodo di incubazione per il coronavirus; le persone che rimangono bene dopo 14 giorni difficilmente saranno contagiose.

Dopo 7 giorni, se la prima persona che si ammala si sente meglio e non ha più la febbre alta, può tornare alla sua normale routine. Se altri membri della famiglia si ammalano durante il periodo di 14 giorni di isolamento della famiglia, dovrebbero seguire lo stesso consiglio – cioè, dopo 7 giorni dall’inizio dei sintomi, se si sentono meglio e non hanno più la febbre alta, possono anche tornare alla loro normale routine.

Se un membro della famiglia sviluppa i sintomi del coronavirus in ritardo nel periodo di 14 giorni di isolamento domiciliare (ad esempio, il 13° giorno o il 14° giorno), il periodo di isolamento non deve essere prolungato, ma la persona con i nuovi sintomi deve rimanere a casa per 7 giorni. Il periodo di isolamento di 14 giorni avràridotto notevolmente la quantità complessiva di infezione che il resto della famiglia potrebbe trasmettere, e non è necessario ricominciare 14 giorni di isolamento per l’intera famiglia. Questo avrà fornito un elevato livello di protezione della comunità. L’ulteriore isolamento dei membri di questa famiglia fornirà pochissima protezione aggiuntiva alla comunità.

Alla fine del periodo di 14 giorni, ogni membro della famiglia che non si è ammalato può uscire dall’isolamento.

Se una persona malata nella famiglia non ha avuto alcun segno di miglioramento e non ha già richiesto un parere medico, deve contattare il NHS 111 online. Se la vostra casa non ha accesso a Internet, dovete chiamare il Servizio sanitario nazionale 111.

La tosse può persistere per diverse settimane in alcune persone, nonostante l’infezione da coronavirus sia stata debellata. Una tosse persistente da sola non significa che qualcuno debba continuare ad autoisolarsi per più di 7 giorni.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, Guida “Rimanere a casa e lontano dagli altri” (in italiano); COVID-19: Guida per la pulizia in ambienti non sanitari (in italiano);COVID-19, guida per i dipendenti (in italiano); Guida per datori di lavoro e le imprese (in italiano);