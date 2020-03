Il principe Carlo – l'erede al trono britannico – è risultato positivo al coronavirus, secondo una testimonianza dei funzionari di palazzo.

La dichiarazione di Buckingham Palace rivela: Il Principe ha mostrato sintomi lievi, ma per il resto è rimasto in buona salute e ha lavorato da casa negli ultimi giorni, come al solito;.

Il portavoce dice che anche sua moglie, la Duchessa di Cornovaglia, è stata sottoposta al test, ma non ha il virus.

La coppia reale si sta ora auto isolando nella loro casa in Scozia.

La dichiarazione ha aggiunto:Non è possibile accertare da chi il Principe abbia contratto il virus a causa dell’elevato numero di impegni che egli ha dovuto svolgere nel suo ruolo pubblico nelle ultime settimane.