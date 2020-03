Il governo britannico ha messo a disposizione una guida sui comportamenti da tenere nei contesti educativi. Qui il link della guida in lingua inglese.

Per agevolare la comprensione del testo e fornire assistenza in questo momento di emergenza, la redazione de L’ItaloEuropeo e di LondonONEradio ha provveduto a redigere la traduzione in lingua italiana:

Cosa dovete sapere

Il personale, i giovani e i bambini dovrebbero rimanere a casa se non si sentono bene, se hanno una tosse continua o temperatura elevata, per evitare di diffondere l’infezione ad altri. In caso contrario, dovrebbero frequentare la scuola o lavorare normalmente

Se il personale, i giovani o i bambini si ammalano sul posto con una tosse continua o temperatura elevata, devono essere rimandati a casa

Pulire e disinfettare regolarmente gli oggetti e le superfici che vengono toccati più spesso del solito con i vostri prodotti di pulizia standard

Sorvegliare i bambini piccoli per assicurarsi che si lavino le mani per 20 secondi più spesso del solito con acqua e sapone o disinfettante per le mani e assicurarsi tossiscano e starnutiscano nei fazzoletti e nel gomito

Poster e piani di lezione sull’igiene generale delle mani sono disponibili sul sito web dell’eBug

A meno che non vi sia stato direttamente consigliato di chiudere dal locale Public Health England Health Protection Team, vi raccomandiamo di mantenere aperte tutte le strutture educative

Background

Questa guida aiuterà il personale ad affrontare il coronavirus (COVID-19) in contesti educativi. Ciò include l’assistenza all’infanzia, le scuole, gli istituti di istruzione superiore.

Questa guida può essere aggiornata in linea con il cambiamento della situazione.

Sintomi

I sintomi più comuni del coronavirus (COVID-19) sono una nuova tosse continua o una temperatura elevata.

Per la maggior parte delle persone, il coronavirus (COVID-19) sarà un’infezione lieve.

Cosa fare se qualcuno sviluppa sintomi di coronavirus (COVID-19) in loco

Se qualcuno non si sente bene a causa di una tosse continua o di temperatura elevata in un ambiente educativo, deve essere rimandato a casa e gli si consiglia di seguire le istruzioni per il soggiorno a casa.

Se un bambino è in attesa di essere prelevato da scuola, dovrebbe essere trasferito, se possibile e se opportuno, in una stanza dove può essere isolato dietro una porta chiusa. Le strutture devono tenere conto delle esigenze individuali dei bambini – per esempio, non sarebbe opportuno che i bambini più piccoli si trovassero da soli senza la supervisione di un adulto. L’ideale sarebbe aprire una finestra per la ventilazione. Se non è possibile isolarli, spostarli in una zona che si trova ad almeno 2 metri di distanza dalle altre persone.

Se hanno bisogno di andare in bagno in attesa di essere raccolti, dovrebbero usare un bagno separato, se possibile. Il bagno dovrebbe essere pulito e disinfettato con i normali prodotti per la pulizia prima di essere utilizzato da chiunque altro.

Se hanno bisogno di un consiglio clinico, loro (o il loro insegnante, genitore o tutore) dovrebbero andare sul sito online dell’ NHS 111 (o chiamare il 111 se non hanno accesso a internet). In caso di emergenza, chiamare il 999 se sono gravemente malati o feriti o se la loro vita è a rischio. Non visitare il medico di famiglia, la farmacia, il centro di cure urgenti o l’ospedale.