Il governo britannico ha messo a disposizione una guida sugli aiuti previsti per le imprese. Qui il link della guida in lingua inglese.

Per agevolare la comprensione del testo e fornire assistenza in questo momento di emergenza, la redazione de L’ItaloEuropeo e di LondonONEradio ha provveduto a redigere la traduzione in lingua italiana:

Il Cancelliere ha definito un pacchetto di misure temporanee, tempestive e mirate per sostenere i servizi pubblici, le persone e le imprese in questo periodo di perturbazioni causate da COVID-19.

Ciò include un pacchetto di misure a sostegno delle imprese, tra cui:

un sistema di mantenimento del posto di lavoro

ll differimento dei pagamenti dell’IVA e delle imposte sul reddito

un regime di sostegno al reddito da lavoro autonomo

un pacchetto di sgravi fiscali per le piccole e medie imprese (PMI)

una sospensione di 12 mesi dalle tariffe business per tutte le attività commerciali, alberghiere, ricreative e per l’asilo nido in Inghilterra

finanziamento per piccole imprese di 10.000 sterline per tutte le imprese che ricevono un’agevolazione tariffaria riservata alle piccole imprese o un’agevolazione tariffaria per le zone rurali

un finanziamento di 25.000 sterline per la vendita al dettaglio, l’ospitalità e il tempo libero che abbiano una proprietà di valore imponibile compreso tra 15.000 e 51.000 sterline

il Coronavirus Business Interruption Loan Scheme che offre prestiti fino a 5 milioni di sterline per le PMI attraverso la British Business Bank

un nuovo strumento di prestito della Banca d’Inghilterra per aiutare a sostenere la liquidità delle grandi imprese, aiutandole a superare le interruzioni del coronavirus nei loro flussi di cassa attraverso i prestiti

il regime HMRC Time To Pay Scheme

Consultate il sito web del supporto alle imprese per trovare le risposte alle domande più frequenti.

Supporto alle aziende attraverso il Coronavirus Job Retention Scheme

Nell’ambito del Coronavirus Job Retention Scheme, tutti i datori di lavoro del Regno Unito con uno schema PAYE potranno accedere al supporto per continuare a pagare parte dello stipendio dei loro dipendenti per coloro che altrimenti sarebbero stati licenziati durante questa crisi.

Ciò vale per i dipendenti a cui è stato chiesto di smettere di lavorare, ma che sono stati mantenuti nel libro paga, altrimenti descritti come “lavoratori in aspettativa”. L’HMRC rimborserà l’80% del loro stipendio, fino a 2.500 sterline al mese. Questo per salvaguardare i lavoratori dal licenziamento.

Il Coronavirus Job Retention Scheme coprirà il costo dei salari retrodatato al 1° marzo ed è inizialmente aperto per 3 mesi, ma sarà esteso se necessario. L’HMRC fornirà maggiori dettagli a breve.

Ammissibilità

Tutte le aziende del Regno Unito sono ammissibili.

Come accedere al sistema

Dovrete:

designare i dipendenti interessati come “lavoratori in aspettativa” e notificare ai vostri dipendenti questo cambiamento – il cambiamento di status dei dipendenti rimane soggetto alla legge sul lavoro esistente e, a seconda del contratto di lavoro, può essere oggetto di negoziazione

presentare all’HMRC informazioni sui dipendenti in esonero e sui loro guadagni attraverso un nuovo portale online (l’HMRC fornirà ulteriori dettagli sulle informazioni richieste

L’HMRC sta lavorando con urgenza alla creazione di un sistema di rimborso. I sistemi esistenti non sono stati creati per facilitare i pagamenti ai datori di lavoro.

Se la vostra azienda ha bisogno di un supporto a breve termine per il flusso di cassa, potreste avere diritto a un Coronavirus Business Interruption Loan.

Sostegno alle imprese attraverso il rinvio dei pagamenti dell’IVA e dell’imposta sul reddito

Sosterremo le imprese rinviando i pagamenti dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per 3 mesi.

I pagamenti delle imposte sul reddito dovuti nel luglio 2020 in base al sistema di autovalutazione possono essere rinviati fino al gennaio 2021.

IVA

Per l’IVA, il rinvio si applica dal 20 marzo 2020 al 30 giugno 2020.

Ammissibilità

Tutte le aziende del Regno Unito sono ammissibili.

Come accedere al programma

Si tratta di un’offerta automatica che non richiede applicazioni. Le aziende non dovranno effettuare il pagamento dell’IVA durante questo periodo. I contribuenti avranno tempo fino alla fine dell’anno fiscale 2020-2021 per pagare le passività accumulate durante il periodo di differimento. I rimborsi e i recuperi dell’IVA saranno pagati dal governo come di consueto.

I clienti che normalmente pagano con l’addebito diretto dovrebbero cancellare il loro addebito diretto con la loro banca se non sono in grado di pagare. Si prega di farlo in tempo utile affinché l’HMRC non tenti di riscuotere automaticamente al ricevimento della dichiarazione IVA.

Imposta sul reddito

Per l’autovalutazione delle imposte sul reddito, i pagamenti dovuti al 31 luglio 2020 possono essere differiti fino al 31 gennaio 2021.

Ammissibilità

Avete diritto al pagamento del secondo acconto per l’autovalutazione il 31 luglio. Non è necessario essere un lavoratore autonomo per avere diritto al differimento.

Il differimento è facoltativo. Se siete ancora in grado di pagare il secondo acconto il 31 luglio, dovete farlo.

Come accedere al regime

Si tratta di un’offerta automatica che non richiede applicazioni. Non saranno addebitate penali o interessi di mora se si rimanda il pagamento a gennaio 2021.

La HMRC ha anche aumentato la sua offerta Time to Pay a tutte le aziende e le persone fisiche che si trovano in temporanea difficoltà finanziaria a causa di COVID-19 e che hanno debiti fiscali in sospeso.

Sostegno ai lavoratori autonomi attraverso il regime di sostegno al reddito da lavoro autonomo

Il Selfemployment Income Support Scheme (SEISS) sosterrà i lavoratori autonomi (compresi i membri di società di persone) che hanno perso il loro reddito a causa del coronavirus (COVID-19).

Questo schema vi permetterà di richiedere un sussidio imponibile pari all’80% dei vostri utili commerciali fino ad un massimo di £2.500 al mese per i prossimi 3 mesi. Questo può essere esteso se necessario.

Sostegno per le aziende che pagano un assegno per malattia ai dipendenti

Porteremo avanti la legislazione per consentire alle piccole e medie imprese e ai datori di lavoro di recuperare l’indennità di malattia prevista dalla legge (SSP) pagata per l’assenza per malattia dovuta a COVID-19. I criteri di ammissibilità al regime saranno i seguenti:

questo rimborso coprirà fino a 2 settimane di SSP per ogni dipendente avente diritto che si è assentato dal lavoro a causa della COVID-19

i datori di lavoro con meno di 250 dipendenti saranno eleggibili – la dimensione di un datore di lavoro sarà determinata dal numero di persone impiegate al 28 febbraio 2020

i datori di lavoro potranno richiedere il rimborso delle spese per qualsiasi dipendente che abbia richiesto la SSP (secondo i nuovi criteri di ammissibilità) in seguito a COVID-19

I datori di lavoro dovrebbero tenere un registro delle assenze del personale e dei pagamenti della SSP, ma i dipendenti non avranno bisogno di fornire una nota di idoneità per il medico di famiglia. Se un datore di lavoro richiede una prova, coloro che hanno sintomi di coronavirus possono ottenere una nota di isolamento dal NHS 111 online e coloro che vivono con qualcuno che ha sintomi possono ottenere una nota dal sito web del NHS

il periodo di ammissibilità al regime inizierà il giorno successivo all’entrata in vigore del regolamento sull’estensione della SSP a coloro che rimangono a casa

il governo collaborerà con i datori di lavoro nei prossimi mesi per istituire il meccanismo di rimborso per i datori di lavoro il più presto possibile

Ammissibilità

Si ha diritto al programma se:

la vostra azienda ha sede nel Regno Unito

la vostra azienda è una piccola o media impresa che al 28 febbraio 2020 impiega meno di 250 dipendenti

Come accedere al sistema

È in fase di sviluppo un sistema di sconti. Ulteriori dettagli saranno forniti a tempo debito una volta che la legalizzazione sarà passata.

Sostegno per le attività commerciali al dettaglio, alberghiere e per il tempo libero che pagano tariffe commerciali

Sospensione Tariffe business per il commercio al dettaglio, l’ospitalità e il tempo libero

in Inghilterra per l’anno fiscale 2020-2021.

Le aziende che hanno ricevuto lo sconto al dettaglio nell’anno fiscale 2019-2020 saranno riaddebitate dalle autorità locali il prima possibile.

Ammissibilità

Si ha diritto alle tariffe business se:

la vostra azienda ha sede in Inghilterra

la vostra attività si svolge nel settore della vendita al dettaglio, dell’ospitalità e/o del tempo libero

Le proprietà che beneficeranno del rilievo saranno occupate da beni ereditari che sono interamente o principalmente utilizzati:

come negozi, ristoranti, caffè, locali per bere, cinema e locali con musica dal vivo

per il montaggio e il tempo libero

per il montaggio e il tempo libero come hotel, pensioni e alloggi con angolo cottura

Come accedere al sistema

Questo si applicherà al vostro prossimo disegno di legge sulle imposte comunali nell’aprile 2020. Tuttavia, le autorità locali potrebbero dover emettere nuovamente la vostra fattura automaticamente per escludere l’addebito della tariffa commerciale. Lo faranno il prima possibile.

Potete stimare l’addebito della tariffa commerciale che non dovrete più pagare quest’anno utilizzando il calcolatore delle tariffe commerciali.

Le linee guida per le autorità locali sono disponibili nella guida ampliata sugli sconti al dettaglio.

Contributi in denaro per il commercio al dettaglio, l’ospitalità e il tempo libero

Il Retail and Hospitality Grant Scheme fornisce alle aziende del settore della vendita al dettaglio, dell’ospitalità e del tempo libero una sovvenzione in contanti fino a 25.000 sterline per proprietà.

Le aziende di questi settori con una proprietà che ha un valore imponibile fino a 15.000 sterline riceveranno una sovvenzione di 10.000 sterline.

Le aziende di questi settori con una proprietà di valore imponibile compreso tra 15.000 sterline e meno di 51.000 sterline riceveranno una sovvenzione di 25.000 sterline.

Ammissibilità

Si ha diritto alla sovvenzione se:

la vostra azienda ha sede in Inghilterra

la vostra attività si svolge nel settore della vendita al dettaglio, dell’ospitalità e/o del tempo libero

la vostra azienda ha un valore imponibile inferiore a £51.000

Le aziende che non pagano le tariffe aziendali non sono incluse in questo schema.

Le proprietà che beneficeranno dello sgravio saranno quelle interamente o principalmente utilizzate:

come negozi, ristoranti, caffè, locali per bere, cinema e locali con musica dal vivo

per il montaggio e il tempo libero

per il montaggio e il tempo libero come alberghi, locali per gli ospiti e per l’imbarco e alloggi con angolo cottura

Come accedere al sistema

Non c’è bisogno di fare nulla. Il vostro ente locale vi scriverà se avete diritto a questa sovvenzione.

Qualsiasi richiesta di informazioni sull’idoneità o sulla fornitura degli sgravi e delle sovvenzioni deve essere indirizzata all’autorità locale competente.

Sostegno alle imprese che pagano le tariffe aziendali

Introdurremo una vacanza a tariffe business per asili nido in Inghilterra per l’anno fiscale 2020-2021.

Ammissibilità

Si ha diritto alle tariffe business se:

la vostra azienda ha sede in Inghilterra

Le proprietà che beneficeranno del sollievo saranno le eredità:

occupate dai fornitori su Ofsted’s Early Years Register

interamente o prevalentemente utilizzati per l’allestimento della Early Years Foundation Stage

Come accedere al sistema

Non c’è azione per voi. Questo si applicherà al vostro prossimo disegno di legge sulle imposte comunali nell’aprile 2020. Tuttavia, le autorità locali potrebbero dover emettere nuovamente il vostro disegno di legge per escludere l’addebito della tariffa commerciale. Lo faranno il prima possibile.

Potete stimare l’addebito dell’imposta sulle tariffe commerciali che non dovrete più pagare quest’anno utilizzando il calcolatore delle tariffe commerciali.

Supporto per le aziende che pagano poco o con nessun costo aziendale

Il governo fornirà ulteriori finanziamenti per le autorità locali per sostenere le piccole imprese che già pagano poco o nulla a causa della riduzione delle tariffe per le piccole imprese (SBRR), della riduzione delle tariffe per le zone rurali (RRR) e dell’alleggerimento dei costi. Questo fornirà una sovvenzione una tantum di 10.000 sterline alle imprese ammissibili per aiutarle a sostenere i loro costi aziendali.

Ammissibilità

Sei idoneo se:

la vostra azienda ha sede in Inghilterra

sei una piccola impresa e ricevi già SBRR e/o RRR

sei un’azienda che occupa una proprietà

Come accedere al sistema

Non c’è bisogno di fare nulla. Il vostro ente locale vi scriverà se avete diritto a questa sovvenzione.

Qualsiasi richiesta di informazioni sull’idoneità o sulla fornitura degli sgravi e delle sovvenzioni deve essere indirizzata all’autorità locale competente.

Sostegno alle imprese attraverso il Coronavirus Business Interruption Loan Scheme

Il sistema di prestiti temporanei Coronavirus Business Interruption Loan Scheme supporta le PMI con l’accesso a prestiti, scoperti, finanziamenti su fattura e finanziamenti di attività fino a 5 milioni di sterline e per un massimo di 6 anni.

Il governo effettuerà anche un Business Interruption Payment per coprire i primi 12 mesi di pagamento degli interessi e di eventuali commissioni del mutuante, in modo che le imprese più piccole possano beneficiare di nessun costo iniziale e di rimborsi iniziali più bassi.

Il governo fornirà ai finanziatori una garanzia dell’80% su ogni prestito (soggetto a un tetto massimo pre-pagamento sui crediti) per dare ai finanziatori ulteriore fiducia nel continuare a fornire finanziamenti alle PMI. Il programma sarà erogato attraverso prestatori commerciali, sostenuti dalla British Business Bank, di proprietà del governo.

Sono 40 i prestatori accreditati in grado di offrire il programma, comprese tutte le principali banche.

Ammissibilità

Si ha diritto al programma se:

la vostra azienda ha sede nel Regno Unito, con un fatturato non superiore a 45 milioni di sterline all’anno

la vostra azienda soddisfa gli altri criteri di idoneità della British Business Bank

Come accedere al sistema

Lo schema è ora aperto per le domande. Tutte le principali banche offrono questo schema.

Per fare domanda, dovreste parlare con la vostra banca o con uno dei 40 fornitori di finanziamenti accreditati (non la British Business Bank) il prima possibile, per discutere il vostro business plan. Potete scoprire le ultime novità sui modi migliori per contattarli attraverso i loro siti web. Si prega di notare che le filiali potrebbero essere attualmente chiuse per consentire l’allontanamento sociale.

Le regole complete del piano e l’elenco dei finanziatori accreditati sono disponibili sul sito web della British Business Bank.

Se avete un prestito esistente con rimborsi mensili, potreste chiedere una vacanza di rimborso per aiutare il flusso di cassa.

Sostegno alle grandi imprese attraverso il COVID-19 Corporate Financing Facility

Nell’ambito della nuova Covid-19 Corporate Financing Facility, la Banca d’Inghilterra acquisterà debiti a breve termine da società più grandi.

Questo sosterrà la vostra azienda se è stata colpita da una stretta di fondi a breve termine e vi permetterà di finanziare le vostre passività a breve termine.

Sosterrà anche i mercati finanziari aziendali nel loro complesso e faciliterà l’offerta di credito a tutte le imprese.

Ammissibilità

Sono ammissibili tutte le società non finanziarie che soddisfano i criteri indicati sul sito web della Banca d’Inghilterra.

Come accedere al programma

Lo schema è ora disponibile per le domande.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso la Banca d’Inghilterra.

Sostegno alle imprese che pagano le tasse: Servizio “Time to Pay

Tutte le imprese e i lavoratori autonomi in difficoltà finanziarie, e con debiti fiscali in sospeso, possono avere diritto a ricevere supporto per i loro affari fiscali attraverso il servizio Time To Pay dell’HMRC.

Questi accordi sono concordati caso per caso e sono adattati alle singole circostanze e passività.

Ammissibilità

Siete eleggibili se la vostra azienda:

paga le tasse al governo del Regno Unito

ha debiti tributari in essere

Come accedere al sistema

Se avete saltato un pagamento delle tasse o potreste perdere il prossimo pagamento dovuto a COVID-19, chiamate il numero verde dedicato dell’HMRC: 0800 0159 559.

Assicurazione commerciale

È improbabile che la maggior parte delle polizze assicurative commerciali coprano pandemie o malattie non specificate e soggette a notifica, come la COVID-19.

Tuttavia, le aziende che hanno una polizza assicurativa che copre la chiusura ordinata dal governo e le pandemie o la chiusura ordinata dal governo e le malattie da notificare non specificate dovrebbero essere in grado di presentare una richiesta di risarcimento (in base ai termini e alle condizioni della loro polizza).

Le polizze assicurative differiscono notevolmente, pertanto le aziende sono incoraggiate a verificare i termini e le condizioni della loro specifica polizza e a contattare i loro fornitori.

Malattie soggette a notifica

Le malattie soggette a notifica sono alcune malattie infettive che i medici registrati hanno l’obbligo legale di notificare al “funzionario competente” del loro consiglio locale o al team di protezione sanitaria locale quando si imbattono in un caso sospetto.

Il governo tiene un elenco aggiornato delle malattie soggette a notifica. Il 5 marzo 2020, il governo ha aggiunto il COVID-19 alla lista delle malattie soggette a notifica.

Molti assicuratori utilizzano le malattie presenti in questo elenco come fattori scatenanti per l’attivazione o l’esclusione della copertura assicurativa. Ad esempio, le polizze degli assicuratori che coprono le malattie soggette a notifica in genere coprono solo un sottoinsieme specifico di malattie soggette a notifica (come il colera o l’antrace) a cui l’assicuratore farà riferimento nella documentazione della polizza. Tali polizze escluderanno qualsiasi malattia soggetta a notifica non presente nell’elenco degli assicuratori, nonché le malattie future/non conosciute (come la COVID-19). Il prezzo che l’assicuratore addebita per la polizza è modellato in base al rischio rappresentato da questo elenco di malattie.

Malattie non specificate e soggette all’obbligo di notifica

Alcune aziende avranno acquistato delle aggiunte per la loro assicurazione che coprono “malattie non specificate e soggette all’obbligo di notifica”. Queste polizze coprono efficacemente qualsiasi malattia elencata come malattia soggetta a notifica, consentendo all’azienda di richiedere il risarcimento dei danni per tutte le malattie soggette a notifica, nonché per le malattie sconosciute al momento della stipula della polizza.

L’effetto dell’aggiunta del COVID-19 all’elenco delle malattie soggette a notifica da parte del governo è quello di garantire che le aziende con una copertura non specificata per malattie soggette a notifica siano in grado di presentare una richiesta di risarcimento – in base ai termini e alle condizioni della loro polizza. Ad esempio, una persona infetta da COVID-19 potrebbe aver bisogno di essere stata sul posto.

Il governo ha ordinato la chiusura

Il governo ha chiesto a diverse aziende e sedi di rimanere chiuse dal 21 marzo in poi.

Gli assicuratori hanno convenuto che questa consulenza è sufficiente affinché le imprese coperte per le perdite COVID-19 possano presentare un reclamo (se l’unico ostacolo alla presentazione di un reclamo era la mancanza di chiarezza sul fatto che il governo avesse ordinato la chiusura delle imprese). In quanto tale, l’intervento della polizia o di qualsiasi altro organo statutario non è più necessario per far scattare la copertura nelle circostanze attuali.

Tuttavia, è improbabile che le polizze di assicurazione commerciale della maggior parte delle imprese (anche per il diniego di accesso) offrano copertura per COVID-19. Le polizze assicurative differiscono in modo significativo, pertanto le aziende sono incoraggiate a verificare i termini e le condizioni della loro specifica polizza e contattare il loro assicuratore o broker.

Protezione dallo sfratto per gli inquilini commerciali

Gli inquilini commerciali che non possono pagare l’affitto a causa di COVID-19 saranno protetti dallo sfratto.

Queste misure significheranno che nessuna impresa perderà automaticamente il contratto d’affitto e sarà costretta a lasciare i suoi locali se mancherà un pagamento fino al 30 giugno.

Il governo ha la possibilità di prolungare questo periodo, se necessario.

Tutti gli affittuari commerciali saranno comunque responsabili per l’affitto. Gli inquilini commerciali sono protetti dallo sfratto se non sono in grado di pagare l’affitto.

Ammissibilità

Sono ammessi tutti gli inquilini commerciali in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord.

Come accedere al programma

Il cambiamento entrerà in vigore quando il Coronavirus Bill riceverà il Royal Assent. Non è richiesta alcuna azione.

Estensione degli accordi dei Distretti di Miglioramento del Business (BID)

I BID potranno estendere la durata massima dei loro accordi BID fino al 31 marzo 2021 ritardando le votazioni BID previste per quest’anno. Ciò consente alle BID, e alle autorità locali che gestiscono il processo di voto, di concentrarsi sulla risposta all’emergenza attuale.

Ammissibilità

Le misure si applicano a qualsiasi BID in Inghilterra a causa del voto entro il 31 dicembre 2020.

Come accedere al sistema

Il cambiamento entrerà in vigore quando il Coronavirus Bill riceverà il Royal Assent. Non è richiesta alcuna azione.

Sostegno alle imprese in Scozia, Galles e Irlanda del Nord

Poiché alcuni elementi del supporto aziendale sono devoluti, le misure a cui si può accedere possono essere diverse se la vostra azienda si trova in Scozia, Galles o Irlanda del Nord.

