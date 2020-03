Il signor Hancock ha detto in un video messaggio che si sarebbe autoisolato fino a giovedì prossimo. Ma tra le parole si capisce l’esito del test positivo al coronavirus

Fonti vicine al ministro dicono per non creare ulteriore panico, visto la positivita’ di Boris

il ministro ha cerca di parlare rassicurando tutti, sottolineando l’auto isolamento.

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.

I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.

Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij

— Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020