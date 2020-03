Tweet on Twitter

Share on Facebook

Londra ( Laura Gratta) Il governo britannico scrive a 30 milioni di famigle del regno unito per esortare a rimanere a casa.

Arrivano tardi, le raccomandazioni del governo inglese, le quale ora si presentano molto piu’ forti e decise, prefigurando ulteriori restrizioni ai movimenti e regole di distanziamento sociale.

“Non esiteremo ad andare oltre, se ce lo suggeriranno il parere di medici e scienziati. E’ importante per me essere esplicito: sappiamo che le cose peggioreranno prima di migliorare. Ma ci stiamo preparando nel modo giusto, e più seguiremo tutti le regole, meno vite andranno perdute e prima la vita potrà tornare alla normalità. Per questo, nel momento dell’emergenza nazionale, vi rivolgo questo invito: ‘Restate a casa. Proteggete il nostro sistema sanitario (Nhs) e salvate vite'”

“Fin dall’inizio abbiamo cercato di implementare le misure giuste al momento giusto”, scrive il premier nella lettera che arriverà sulle porte di casa dei cittadini entro la settimana.