Rosita Dagh Londra – La regina Elisabetta II invia un messaggio di coraggio a tutta la nazione per combattere insieme il Coronavirus.

Il video messaggio, girato presso il Castello di Windsor e trasmesso alle ore 20.00 GMT su BBC One, ha visto la Regina indossare un abito verde, un segno di speranza, proprio oggi in occasione della domenica delle palme.

Come ci si aspettava, la monarca ha ringraziato tutti, dagli operatori sanitari ai pazienti che stanno combattendo per la loro stessa vita in casa o negli ospedali riconoscendo il forte spirito nazionale del suo Paese il cui orgoglio non definisce altro che il loro presente e futuro.

A tutti i cittadini ora costretti a restare in casa, dice: “Questo è un momento per tutti voi di prendervi una pausa per soffermarvi un attimo a pensare, meditare sulla vostra vita e quella della vostra famiglia”.

Quello di oggi è stato ritenuto un caso eccezionale perchè il monarca si espone ai media solo durante le emergenze o per eventi nazionali, come da lei stessa citata durante la Seconda Guerra Mondiale.

“Oggi ricordo benissimo quando durante la Seconda Guerra Mondiale, da questo castello all’età di 14 anni io e mia sorella Margaret trasmettemmo in radio il nostro primo messaggio di speranza e coraggio a tutti i bambini che erano stati evacuati e allontanati dalle loro famiglie. Oggi, ancora, siamo stati divisi dai nostri familiari ma è la cosa giusta da fare”.

Il Coronavirus è una vera e propria pandemia, una grande “sfida” come l’ha definita la regina, ma diversa dalle altre che i nostri nonni hanno superato in passato, perchè “tutte le nazioni del mondo sono ora unite per oltrepassare una comune battaglia”

La regina rassicura che tempi migliori arriveranno presto e ci permetteranno di incontrare i nostri amici e riabbracciare le nostre famiglie, ma ora bisogna seguire le regole, stare in casa per salvaguardare la nostra vita e quella degli altri.