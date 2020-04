Un Luminare italiano nel team che sta curando Boris Johnson

Londra (Stefania Catarsi) Luigi Camporota, di origini catanzaresi, è da anni lavora presso la terapia intensiva della Fondazione NHS del Guy’s &St Thomas Hospital di Westminster di Londra. È considerato il migliore esperto al mondo per infezioni respiratorie e di terapia intensiva. Ora tra le sue mani ha la vita di Boris Johnson, che da domenica sta lottando in una camera intensiva.

Un Boris, che ha resistito fino a domenica, ma che poi, la respirazione è peggiorata cosi’ tanto da doversi ricoverare. L’intera Nazione è con il fiato sospeso. I media sono cauti con le notizie, ma molto attenti minuto dopo minuto per la salute del primo ministro.

Ora un Team di medici, lo sta curando, e tra di loro un italiano che ha la responsabilità di controllare i suoi polmoni e i sui respiri. Il professor Camporota ha un curriculum veramente importante e ricco di riconoscimenti: Laura in medicina e chirurgia con il massimo dei voti all’università di Reggio, poi il volo per Londra nel 2000 dove prende la specializzazione in medicina respiratoria. Da qui è stato lodato dai colleghi inglesi, riconoscimenti e grande carriera, per molti italiani di Londra in anonimato.

Chi lo conosce bene, dice che è cordiale con tutti, sorridente, ma un vera macchina di lavoro e di professionalità quando si tratta di lavoro.

Boris, può stare sereno, e’ in buone mani, li resto ci penserà la sorte e speriamo in positivo

