Video intervista del Prof Gambotto e la speranza di una vaccino presto la sperimentazione sull’Uomo

Londra IN ESCLUSIVA per LondonONEradio – Il Prof. Andrea Gambotto della University of Pittsburgh parla del #vaccino “cerotto” che potrebbe sconfiggere il #Covid19

” E’ una sperimentazione lunga ma non imporssibile. Sugli animali ha data gia’ ottimi effetti, ora siamo pronti per la sperimentazione sull’uomo.” Cosi l’emerito professore Gambotto, italiano di Bari, che lavora a Pittsburgh, ha aperto le speranze su un possibile vaccino.

Abbiamo potuto agire molto rapidamente, poiché erano già state gettate le basi grazie a precedenti lavori eseguiti durante le precedenti epidemie di coronavirus (Sars-CoV nel 2003 e Mers-CoV nel 2014). In questo momento, stiamo finalizzando i documenti necessari per ottenere le autorizzazioni da parte della Fda (Food and Drug Admnistration)”.

Ascolta l’intervista video concessa alla nostra redazione :