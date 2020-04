Rosita Dagh (Londra) – C’è ancora da fare luce e chiarezza sulla morte del povero Luca De Nicola, quando un’altro giovane Lucio Truono 43enne salernitano e’ morto a Londra, per coronavirus, ma sopratutto pare per la negligenza del sistema sanitario inglese.

Tutto da dimostrare ancora. Un’altra famiglia distrutta. In rete alcune persone chiedono l’intervento delle istituzioni italiane sul territorio inglese, le quali ancora non si aprono a nessuna dichiarazione, ma si limitano a dire che sono vicine alla famiglia.

Lucio Truono era un orafo, salernitano di Giffoni Valle Piana, aveva l’hobby della musica, era partito per Londra dopo la separazione dalla moglie e aveva trovato lavoro in una grossa società nel quartiere londinese di Hatton Garden.

La scorsa settimana aveva accusato un forte stato febbrile e si era recato in ospedale,è stato rispedito a casa dopo un controllo, pare superficiale. Di chi e’ la colpa? Quale e’ la verita’?

Il fondatore del Giffoni film festival, dove il povero ragazzo collaborava, ha lanciato un appello al ministro Di Maio

E come sempre tutti si stringono alla famiglia promettendo di fare chiarezza. E tutti lo sperano veramente. La Farnesina si e’ sempre mostrata attenta e operativa in questi casi.

Il caso ha sdegnato l’europarlamentare Lucia Vuolo che ha dichiarato: l’Europa non può restare indifferente. Non voglio sentire parlare di Brexit o altra burocrazia: una vita umana non può essere trattata in questo modo”. Così, europarlamentare della Lega, chiederà al Parlamento europeo di fare luce sul decesso di Lucio Truono.

Ma la rabbia si stringe sul fatto che come sempre succcede su queste cose, non si avra’ mai un degna risposta, non si sapra’ mai la verita’, lo si spera, ma tutto purtroppo si infrangera’ sull’amaro silenzio istituzionale, e nel trascorrere dei giorni.

Solo la famiglia, sara’ segnata per sempre, solo il loro dolore silenzioso e straziante, sara’ l’unico grido vero in questa triste vicenda, come lo e’ stato per la morte di De Nicola, e su altre morti che non trovano spazio o risonanza sui giornali.