Londra (Laura Bianchi) Quest’anno per la volta in nessun festeggiamento per il compleanno di Sua maesta’ la Regina Elisabetta II:” non c’e’ nulla da festeggiare ” la sovrana ha detto ai suoi commensali.

Trascorrera’ il suo compleanno nel castello di Windsor in compagnia di suo marito il Philip Duca di Edimburgo.

Come e’ ormai noto, la celebrazione ufficiale del suo compleanno, peraltro, non è mai il giorno in cui è nata, il 21 aprile, ma in giugno, quando si tiene una parata in costume a cavallo nel piazzale vicino a Buckingham Palace, a cui la sovrana assiste insieme a familiari e dignitari, con migliaia di persone nelle strade.

Ma anche a Giugno, pare che non ci sara’ nulla, nel rispetto degli oltre 15 mila morti che ci sono stati in UK a causa del Coronavirus.

Una curiosita’, molti pensano che la regina Elisabetta II sia nata nel palazzo di Buckingham Palace non e’ vero, Elisabetta è nata al n. 17 di Bruton Street nel quartiere di Mayfair (Londra) alle ore 02:40 del 21 aprile 1926 ed è stata battezzata nella cappella privata di Buckingham Palace dall’Arcivescovo di York. Suo padre era il principe Albert (poi re Giorgio VI). Sua madre era Elizabeth Bowes-Lyon, duchessa di York. Entrambi sepolti nella cappella di Sant George nel castello di Windsor.

Donna forte, determinata, ha partecipato personalmente alla secona guerra mondiale.Si unì al Servizio Ausiliare Territoriale (Auxiliary Territorial Service) (ATS) e venne addestrata come autista e meccanico.

Ad oggi, il suo regno è il più lungo di tutta la storia britannica, avendo superato il 9 settembre 2015 il precedente record detenuto dalla sua trisavola Vittoria di 63 anni, 7 mesi e 2 giorni (pari a 23 226 giorni), ed è il più lungo in assoluto per una regina.